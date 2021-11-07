Они избили потерпевшего до смерти
Тулунская межрайонная прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении трёх жителей, по которому суд вынес приговор. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.
Суд установил, что в конце марта 2019 года на территории пилорамы в Тулуне в ходе распития спиртных напитков произошёл конфликт между 40-летним мужчиной и знакомыми, подозревавшими его в причастности к хищению имущества. Из-за возникшей неприязни мужчины нанесли потерпевшему множественные удары по телу, используя при этом подручные предметы. Смерть тулунчанина наступила на месте происшествия.
Тулунский городской суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 6 лет 9 месяцев до 7 лет 3 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре области.
В Тулуне троих мужчин осудили за избиение знакомого
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