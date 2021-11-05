Сардана Авксентьева посетила дацан в Бурятии

Депутат поговорила с Хамбо-ламой о положении буддизма
3 ноября в Бурятии глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев принял в своей резиденции депутата Госдумы и бывшего мэра Якутска Сардану Авксеньтеву. Встреча прошла в дружественной обстановке, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Хамбо-лама рассказал Сардане Авксентьеве о положении буддизма в России, о реализуемых проектах и планах. В свою очередь депутат Госдумы поддержала начинания и пожелала успехов и здоровья. Гости обменялись подарками и посетили дворец XII Пандито Хамбо-ламы Даши Доржи Итигэлова .
Напомним, что первой командировкой в качестве депутата Государственной Думы Сардана Авксентьева выбрала Улан-Удэ.
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