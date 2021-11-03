Работы отправят экзаменационной комиссии в штат Карнатака
Со 2 ноября в Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева начались экзамены студентов Балдан Брэйбун Гоман дацана Индии.
В связи с распространением коронавирусной инфекции некоторые студенты индийского вуза вернулись в Россию. Поскольку на данный момент прохождение границы между двумя странами связано с определёнными трудностями, руководство Гоман дацана в лице экзаменационной комиссии обратилось к Буддийскому университету принять ежегодные экзамены у студентов, находящихся в России. Напомним, в прошлом году уже в университете уже принимали экзамены.
Экзамены проходят в течении четырёх дней: 2, 3, 5 и 6 ноября. Среди них «Лоджуг» – декламация наизусть, «Цанид» - буддийская философия письменно, грамматика и «Дагсал» – диспуты по буддийской философии. Их сдают студенты Гоман дацана с 3-го курса по 15-й курсы. Экзаменационные работы будут направлены в Индию, в штат Карнатака, где они пройдут проверку в экзаменационной комиссии по единым правилам Гоман дацана.
Принимают экзамены преподаватели буддийского университета: доктора буддийской философии и выпускники Гоман дацана. В экзаменационную комиссию входят ректор Буддийского университета доктор буддийской философии Габжа-лама Дашибалданов Дымбрыл, Ширээтэ-лама Иволгинского дацана Цырендылыков Аюр-лама, декан философского факультета доктор буддийской философии Габжа-лама Мархаев Бадма, Гебше-лама Дугданов Жаргал, Ширээтэ-лама Усть-Ордынского дацана Гебше Батуев Зоригто, Гебше лама Дампилов Вячеслав-лама и другие преподаватели.
После сдачи экзаменов студенты перейдут на следующий курс. Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарных норм рекомендуемых Роспотребнадзором и министерством здравоохранения РБ, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В Буддийском университете начались экзамены студентов дацана Индии
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