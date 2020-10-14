Сдача экзаменов в Бурятии студентами Гоман дацана проходит впервые
13 октября в буддийском университете «Даши Чойнхорлин» в Бурятии начались экзамены студентов Балдан Брэйбун Гоман дацана Индии. В связи с распространением коронавирусной инфекции некоторые студенты индийского вуза выехали в Россию ещё в начале года. Поскольку на данный момент граница между двумя странами закрыта, руководство Гоман дацана в лице экзаменационной комиссии обратилось к университету принять ежегодные экзамены у студентов Гоман дацана, находящихся в России.
Экзамены будут проходить в течении трёх дней с 13 по 15 октября. Их сдают студенты Гоман дацана с 5-го курса по 15-й курсы. В первый день прошёл письменный экзамен по буддийской философии. Сегодня, 14 октября, с 10:30 по 13:00 состоялись экзамены по тибетской грамматике, а старшекурсники сдавали историю Гоман дацана и тибетскую поэзию. В третий день пройдут диспуты по буддийской философии. Экзаменационные работы будут направлены в Гоман дацан в Индию в штат Карнатака и пройдут проверку по единым правилам.
Принимают экзамены преподаватели буддийского университета: доктора буддийской философии и выпускники Гоман дацана. В экзаменационную комиссию входят ректор буддийского университета доктор буддийской философии Габжа-лама Дымбрыл Дашибалданов, Ширээтэ-лама Иволгинского дацана Цырендылыков Аюр-лама, декан философского факультета доктор буддийской философии Габжа-лама Мархаев Бадма и Гебше-лама Цыренжапов Жаргал-лама.
После сдачи экзаменов студенты перейдут на следующий курс. Мероприятие проходит с соблюдением всех санитарных норм рекомендуемых Роспотребнадзором и министерством здравоохранения РБ, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В Иволгинском дацане сдают экзамены студенты индийского вуза
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