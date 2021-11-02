В Бурятии внедрили операции на сердце у детей через мини-доступ

Подобные операции весьма сложны и требуют специальной подготовки



Сердечно-сосудистые хирурги республиканской клинической больницы имени Семашко внедрили операцию на сердце через мини-доступ у детей.



Как отметили в больнице, пороки сердца у детей – весьма распространённая патология, которая в большинстве случаев требует оперативного вмешательства. Но развитие современной медицины позволяет проводить малоинвазивные операции, при которых снижаются операционные риски, уменьшается травматичность и, как следствие, срок реабилитации.



- Мини-доступ (правосторонняя мини-торакотомия) – методика, позволяющая исправить порок путём небольшого разреза на правом боку ребёнка, через который хирург выделяет и корректирует дефект. Подобные операции весьма сложны и требуют специальной подготовки, поэтому проводятся лишь в нескольких городах России, в том числе и в Улан-Удэ, - объясняют в медучреждении.



Именно такую операцию недавно провели маленькой девочке из Кяхты врачи отделения сердечно-сосудистой хирургии и отделения анестезиологии и реанимации №2 больницы. В свои два года девочка весит всего 8 кг и часто болеет, что относится к выраженным симптомам порока сердца, а именно дефекта межпредсердной перегородки.



- Эту технику мы внедрили только в прошлом году, но уже вносим свои корректировки, чтобы усовершенствовать - уменьшить длину и направление разреза. Кроме сокращённых сроков восстановления после подобных вмешательств, важна и эстетическая сторона, особенно для будущих женщин. Хочется порадоваться, что у нас дома есть такая технология, и никому не надо ехать в другие города, тем более во время пандемии ковида, - рассказал хирург Владимир Ильинов.



Операция прошла успешно, малышка уже выписана домой.



- Хорошо, что можно получить квалифицированную помощь дома без выезда в другие регионы. У меня шестеро детей, и могли возникнуть сложности с дальней поездкой», - отметила мама ребёнка.

