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Уникальный музей-усадьбу татарского быта строят в Бурятии

Уникальный музей-усадьбу татарского быта строят в Бурятии
Общество,  Фото:страница Сажиды Баталовой
Дом-музей ставят по старинным татарским традициям

В селе Усть-Кяхта в Кяхтинском районе Бурятии строят музей-усадьбу татарского быта «Алмагачлар». Строительство ведёт автономия татар Бурятии при поддержке Татарстана и Всемирного Конгресса татар.

- Дом-музей ставится по старинным татарским традициям. «Нараттан ясалган», что в переводе означает «сделано из сосны», так с удовлетворением говорят старейшины. И действительно, весь дом будет собран из качественного кругляка сибирской сосны, диаметром 32-40 см, с крепкими венцами и фундаментом, выдерживающим суровые сибирские морозы. На просторной веранде татарские хозяюшки будут тепло и радушно встречать многочисленных гостей и туристов. На окнах будут стоять декоративные наличники со старинным татарским узором. Во дворе построят настоящий амбар и татарский колодец, разобьют яблоневый сад. В палисаднике посадят любимые народом калину и рябину, - сообщила на своей странице в Facebook председатель региональной национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Баталова.


Баталова упомянула и интересные факты из истории. Например, в 1937-1953 гг. по Всесоюзной программе переселения для освоения целинных земель и развития сельского хозяйства в Усть-Кяхту Бурятии прибыли переселенцы-татары. Они приехали не с пустыми руками, а привезли семена овощей, саженцы яблонь и посадили в селе сад.
70 лет спустя Автономия татар Бурятии возобновила эти традиции.

Сегодня в селе Усть-Кяхта проживает 100 татарских семей, но есть и смешанные семьи. В 2018 году автономию татар Бурятии пригласили в село, чтобы обсудить проблемы местных татар.

В 2020 году, по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова, село посетил председатель Национального совета всемирного конгресса татар, заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев. А в августе 2021 года он приехал в Усть-Кяхту, чтобы запустить проект по строительству татарского музея-усадьбы. Проект поддержали глава Бурятии Алексей Цыденов, администрация Хоринского района и села Усть-Кяхта.


В связи с созданием первого татарского этнокомплекса в Бурятии автономия запустила марафон по сбору старинных экспонатов, предметов татарского быта (узорных полотенец, подушек, ковриков, посуды, мебели и др.) для музея-усадьбы.

Сажида Баталова поделилась, что любой желающий может принять участие в сборе. Дар от каждой семьи музею будет внесен в реестр музейных экспонатов с фамилией дарителя.

Национально-культурная автономия татар Бурятии приглашает всех присоединиться к созданию уникального музея-усадьбы татарского быта «Алмагачалар Усть-Кяхты» для знакомства местного населения и туристов с культурой, традициями и национальной кухней татарского народа, а также для проведения культурных мероприятий жителей села.

Музей находится в селе Усть-Кяхта на улице Советская, 32.



музей татары

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