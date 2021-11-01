В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов
C 5 по 7 ноября в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдёт первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В соревнованиях примут участие 196 сильнейших спортсменов из 12 регионов страны от Алтая до Приморского края.
Бурятию на первенстве представят 64 спортсмена, среди которых мастер спорта России международного класса Валентина Федосеева. Соревнование станет отборочным на первенство страны 2022 года.
Турнир пройдёт без зрителей в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Бурятия примет первенство ДФО и СФО по армрестлингу
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