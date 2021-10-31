Коронавирус унёс жизни ещё четырёх жителей Бурятии

Занято почти 90% ковидных коек
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии сохраняется в последние дни примерно на одном уровне. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявили 168 заражённых. Для сравнения, за день до этого было 169 больных, а ранее 166, 165, 158, 162 и т.д.
Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 63 144 случая COVID-19. Из них 47% (29865) приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели от ковида 55 250 жителей республики. Накануне вылечились 153 человека.
Скончались за минувшие сутки от коронавируса четверо больных. Известно, что все они были старше 65 лет.
Всего же с начала пандемии в Бурятии умерли 1988 пациентов с коронавирусом.
В стационарах республики сегодня получают лечение 1004 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 35 больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации находится 93 пациента, из них больше половины старше 65 лет. На ИВЛ – 54 человека.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1121 койка: занято – 1004, свободно – 117 коек. Занятость коечного фонда составляет почти 90 %.
Амбулаторное лечение и наблюдение сейчас проходят 3074 человека.
Число контактных лиц на сегодня – 11 081 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев рассказал о том, что в Бурятии предлагали ввести ковидные ограничения, как в Москве. Однако власти республики приняли решение о продолжении работы большей части бизнеса с проверкой посетителей на QR-коды.
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