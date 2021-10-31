 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 октября

30 октября

29 октября

Популярное

Коронавирус унёс жизни ещё четырёх жителей Бурятии

Коронавирус унёс жизни ещё четырёх жителей Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Занято почти 90% ковидных коек

Заболеваемость коронавирусом в Бурятии сохраняется в последние дни примерно на одном уровне. По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявили 168 заражённых. Для сравнения, за день до этого было 169 больных, а ранее 166, 165, 158, 162 и т.д.

Всего с начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 63 144 случая COVID-19. Из них 47% (29865) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от ковида 55 250 жителей республики. Накануне вылечились 153 человека.

Скончались за минувшие сутки от коронавируса четверо больных. Известно, что все они были старше 65 лет.

Всего же с начала пандемии в Бурятии умерли 1988 пациентов с коронавирусом.

В стационарах республики сегодня получают лечение 1004 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 35 больше, чем днём ранее.

В отделениях реанимации находится 93 пациента, из них больше половины старше 65 лет. На ИВЛ – 54 человека.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1121 койка: занято – 1004, свободно – 117 коек. Занятость коечного фонда составляет почти 90 %.

Амбулаторное лечение и наблюдение сейчас проходят 3074 человека.

Число контактных лиц на сегодня – 11 081 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», бизнес-омбудсмен Чингис Матхеев рассказал о том, что в Бурятии предлагали ввести ковидные ограничения, как в Москве. Однако власти республики приняли решение о продолжении работы большей части бизнеса с проверкой посетителей на QR-коды.
коронавирус профилактика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии за развитие родного языка наградили школы, детсады и колледж
В Бурятии за развитие родного языка наградили школы, детсады и колледж
Общество, 31.10.2021
Организации образования наградили в День бурятского языка
В Бурятии определили лучших стрелков среди военных
В Бурятии определили лучших стрелков среди военных
Общество, 31.10.2021
Соревновались более 200 человек  
В Бурятии военных проверили на стрессоустойчивость
В Бурятии военных проверили на стрессоустойчивость
Общество, 31.10.2021
В мероприятиях приняли участие более 100 мотострелков
В Улан-Удэ несколько домов лишились воды из-за камня
В Улан-Удэ несколько домов лишились воды из-за камня
Общество, 31.10.2021
Необычную причину аварии не смогли установить сразу
В Улан-Удэ днём до +7 градусов
В Улан-Удэ днём до +7 градусов
Общество, 31.10.2021
По республике преимущественно без осадков
В Бурятии изъяли коноплю у жителя Забайкалья
В Бурятии изъяли коноплю у жителя Забайкалья
Общество, 30.10.2021
Молодому человеку дали условный срок
Оперный певец посвятил клип бурятским женщинам
Оперный певец посвятил клип бурятским женщинам
Общество, 30.10.2021
Музыка и текст песни написаны молодой бурятской поэтессой и композитором Сэсэг Бадмаевой
В пригороде Улан-Удэ обновили остановочный пункт
В пригороде Улан-Удэ обновили остановочный пункт
Общество, 30.10.2021
Ранее жительница Иволгинского района возмутилась состоянием пункта
В бурятском селе неизвестные снесли ограждение на мемориальном комплексе
В бурятском селе неизвестные снесли ограждение на мемориальном комплексе
Общество, 30.10.2021
Участников ночных гонок просят восстановить ограждение
В Усолье-Сибирском раскрыто убийство мужчины, совершённое 25 лет назад
В Усолье-Сибирском раскрыто убийство мужчины, совершённое 25 лет назад
Общество, 30.10.2021
С 1997 года подозреваемый в убийстве скрывался от органов следствия и находился в розыске

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^