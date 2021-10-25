В Улан-Удэ работают пункты вакцинации против COVID-19 и гриппа

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Как сообщили сегодня в региональном профильном министерстве, минздрав России разрешил одновременную вакцинацию против COVID-19 и гриппа. Изменения уже внесены в инструкцию по применению вакцины «Спутник V».



- Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при одновременном введении. При одновременной вакцинации против ковид и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо, - пояснили в министерстве.



В условиях серьёзного подъема заболеваемости коронавирусом и гриппом гражданам важно защитить себя – это относится как к людям старшего поколения, так и к молодёжи, которая сегодня также находится в группе риска.



Вакцинацию от COVID-19 и гриппа также одобрила Всемирная организация здравоохранения.



До появления новых рекомендаций прививки против ковида и гриппа выполнялись с промежутком в один месяц, последовательность могла быть любой.



Для вакцинации от COVID-19 необходимо иметь при себе: полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Для вакцинации против гриппа нужны те же самые документы, но можно без СНИЛС.



О вакцинации против гриппа



Вакцинация против гриппа - через участкового терапевта по записи. Далее получение допуска к вакцинации и постановка вакцины. В любой амбулатории ГБУЗ «Городская поликлиника № 1». Запись на вакцинацию от гриппа или COVID-19 проводится по телефонам call-центра: 57-57-95 или 37-34-34 (график работы call-центра: с 08.00-20.00, ПН-ПТ и 09.00-15.00, СБ).



Также записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг.



Городская поликлиника № 2



Бульвар Карла Маркса, 12

кабинет № 237, № 100 (обед 12:00-13:00)

пн-пт: 8.00-16.30



Амбулатории:

с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина 23

пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 5, № 6

(обед 12:00-13:00)



ул. Ключевская 10 а

пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 9

(обед 12:00-13:00)



Студенческая поликлиника, ул. Жердева 27

пн-пт: 8:30-14:30, каб. 21



Амбулатория 112 квартала, 112 микрорайон дом 30 а

пн-пт: 8.30-16.00 кабинет № 8 (обед 12:00-13:00)



Способы записи на вакцинацию от COVID-19

Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91

Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77

Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 20-01-03

Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301) 46-54-1-17



Городская поликлиника №3



ул.Тобольская, 155

пн-пт: 13:00 — 16:00



Городская поликлиника №4



Перерыв 12:00 — 13:00

ул. Яковлева, 8

кабинет № 602, № 605

пн-пт: 8:00 — 20:00

сб: 8:00 — 15:00



ул. Комарова, д.12

пн-пт: 8:00 — 17:00

сб: 8:00 — 15:00



35 корпус, ул. Хоринская, 1

Прививочный пункт №2 УУАЗ

пн-пт: 8:00 — 17:00

сб: 8:00 — 15:00



Городская поликлиника №5



ул. Гармаева, 9

Кабинет № 36

пн-пт: 8:00 – 17:00

сб: 9:00 – 14:00



Городская поликлиника № 6



Московская, 1

Осмотр врача №132

пн-пт: 10:00-16:00

сб: 10:00 – 13:00

Перерыв: 12:00 - 12:30



Юн. Комунара, 3.

Осмотр врача каб. 7

пн-пт: 8:00-15:00



Норильская, 12 в

Осмотр врача каб.105

пн-пт: 9:00-15:00



Добролюбова, 6 а

Осмотр врача

кабинет уточнять на регистратуре

пн-пт: 10:00-16:00



Комсомольская, 1 б

Осмотр врача кабинет № 6

пн-пт: 8:30-15:00







ул. Кабанская, д. 6, кабинет № 1.пн-пт: 10:00 — 12:30 постановка 2 этапа вакцинации.пн-пт: 13:00 — 16:00 постановка 1 этапа вакцинации.Посёлок Сокол, 6 а, кабинет № 4.пн-пт: 10:00 — 16:00.