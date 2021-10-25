В Улан-Удэ работают пункты вакцинации против COVID-19 и гриппа

В Улан-Удэ проходит вакцинация против гриппа и коронавируса. Мы собрали в одном материале актуальную информацию про мобильные пункты вакцинации против ковида, а также сведения, как получить прививку от гриппа.
О вакцинации против COVID-19
Вакцинация против COVID-19 не проводится лицам до 18 лет. Также она противопоказана при наличии:
– острых инфекционных и неинфекционных заболеваний;
– периода обострения хронических заболеваний;
– ранее встречавшихся случаев тяжёлых аллергических реакций;
– беременности и периода грудного вскармливания. Нужно отметить, что при высоком риске заражения и сопутствующих ожирении, сердечно-сосудистых проблемах и других состояниях, утяжеляющих течение коронавирусной инфекции, можно делать прививку с 22 недели беременности.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Мобильные пункты вакцинации:
ТЦ «Мёд»
1 этаж
пн-пт: 11:00-18:00 (обед 13:00-14:00)
сб.: 11:00-17:00 (обед 13:00-14:00)
ТЦ «Форум»
2 этаж, павильон №15
График работы: 10:00-20:00, пн-вс, без выходных.
В воскресенье: Единый мобильный пункт вакцинации
ТГ «Абсолют»
(Терешковой, 50)
пн-пт: 10:00-17:00 (обед 12:00-13:00)
ТГ «Абсолют»
(Ключевская, 39 б)
пн-пт: 11.00 - 18.00 (обед 13:00-14:00)
пр-т Строителей 46 «а», строение 1 (за Дацаном, на территории), ост. «МУП КСК»
пн-сб: 09:00 — 20:00
перерыв: 12:00 — 13:00
ТЦ «Сагаан Морин»
пн-сб: 09:00 — 20:00
Обед: 12:00-12:30
Влажная уборка и кварцевание: 16:00 — 16:30
Городская поликлиника №1
Амбулатории:
ул. Кабанская, д. 6, кабинет № 1.
пн-пт: 10:00 — 12:30 постановка 2 этапа вакцинации.
пн-пт: 13:00 — 16:00 постановка 1 этапа вакцинации.
Посёлок Сокол, 6 а, кабинет № 4.
пн-пт: 10:00 — 16:00.
Одновременная вакцинация против COVID-19 и гриппа
Как сообщили сегодня в региональном профильном министерстве, минздрав России разрешил одновременную вакцинацию против COVID-19 и гриппа. Изменения уже внесены в инструкцию по применению вакцины «Спутник V».
- Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при одновременном введении. При одновременной вакцинации против ковид и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо, - пояснили в министерстве.
В условиях серьёзного подъема заболеваемости коронавирусом и гриппом гражданам важно защитить себя – это относится как к людям старшего поколения, так и к молодёжи, которая сегодня также находится в группе риска.
Вакцинацию от COVID-19 и гриппа также одобрила Всемирная организация здравоохранения.
До появления новых рекомендаций прививки против ковида и гриппа выполнялись с промежутком в один месяц, последовательность могла быть любой.
Для вакцинации от COVID-19 необходимо иметь при себе: полис ОМС, СНИЛС и паспорт. Для вакцинации против гриппа нужны те же самые документы, но можно без СНИЛС.
О вакцинации против гриппа
Вакцинация против гриппа - через участкового терапевта по записи. Далее получение допуска к вакцинации и постановка вакцины. В любой амбулатории ГБУЗ «Городская поликлиника № 1». Запись на вакцинацию от гриппа или COVID-19 проводится по телефонам call-центра: 57-57-95 или 37-34-34 (график работы call-центра: с 08.00-20.00, ПН-ПТ и 09.00-15.00, СБ).
Также записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуг.
Городская поликлиника № 2
Бульвар Карла Маркса, 12
кабинет № 237, № 100 (обед 12:00-13:00)
пн-пт: 8.00-16.30
Амбулатории:
с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина 23
пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 5, № 6
(обед 12:00-13:00)
ул. Ключевская 10 а
пн-пт: 8:30-16:30 кабинет № 9
(обед 12:00-13:00)
Студенческая поликлиника, ул. Жердева 27
пн-пт: 8:30-14:30, каб. 21
Амбулатория 112 квартала, 112 микрорайон дом 30 а
пн-пт: 8.30-16.00 кабинет № 8 (обед 12:00-13:00)
Способы записи на вакцинацию от COVID-19
Контакт-центр взрослой поликлиники — тел. 37-95-91
Амбулатория 112 мкр. — тел. 37-90-77
Амбулатория пос. Забайкальский — тел. 20-01-03
Амбулатория с. Нижний Саянтуй — тел. (+7301) 46-54-1-17
Городская поликлиника №3
ул.Тобольская, 155
пн-пт: 13:00 — 16:00
Городская поликлиника №4
Перерыв 12:00 — 13:00
ул. Яковлева, 8
кабинет № 602, № 605
пн-пт: 8:00 — 20:00
сб: 8:00 — 15:00
ул. Комарова, д.12
пн-пт: 8:00 — 17:00
сб: 8:00 — 15:00
35 корпус, ул. Хоринская, 1
Прививочный пункт №2 УУАЗ
пн-пт: 8:00 — 17:00
сб: 8:00 — 15:00
Городская поликлиника №5
ул. Гармаева, 9
Кабинет № 36
пн-пт: 8:00 – 17:00
сб: 9:00 – 14:00
Городская поликлиника № 6
Московская, 1
Осмотр врача №132
пн-пт: 10:00-16:00
сб: 10:00 – 13:00
Перерыв: 12:00 - 12:30
Юн. Комунара, 3.
Осмотр врача каб. 7
пн-пт: 8:00-15:00
Норильская, 12 в
Осмотр врача каб.105
пн-пт: 9:00-15:00
Добролюбова, 6 а
Осмотр врача
кабинет уточнять на регистратуре
пн-пт: 10:00-16:00
Комсомольская, 1 б
Осмотр врача кабинет № 6
пн-пт: 8:30-15:00