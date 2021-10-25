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В улан-удэнской колонии открыли барельеф Герою Советского Союза

В улан-удэнской колонии открыли барельеф Герою Советского Союза
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Осуждённые прочитали стихи военных лет

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошло торжественное открытие барельефа Жанаева Дармы Жанаевича. Открытие состоялось в день рождения Героя Советского Союза – 22 октября.

Со словами поздравления выступили сотрудники руководящего состава учреждения, с докладом - преподаватели вечерней (сменной) общеобразовательной школы №3, а также осуждённые. Они продекламировали присутствующим стихи и письма военных лет.

После окончания торжественной части среди осуждённых провели смотр-конкурс рисунков и викторину, продемонстрировали им видеоролики, посвящённые героическим подвигам нашего соотечественника, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 

УФСИН

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