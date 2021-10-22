Ещё один представитель республики стал бронзовым призёром
В Греции проходит чемпионат мира среди ветеранов по вольной и греко-римской борьбе. В составе сборной России выступают шесть спортсменов из Бурятии.
Стали известны победители соревнований. Спортсмен-ветеран из Бурятии Булат Дашинимаев стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории 88 кг. Бронзовую медаль соревнований завоевал ещё один борец из республики Виктор Банзаракцаев в весовой категории 70 кг, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
- Очень радостные сразу же позвонили после схваток. Мы так ждали эту победу, путь к которому был действительно трудным. Ведь трудностей у спортсменов после 35 очень много: нужно быть психологически настроенным, преодолевать себя и верить в себя, и быть в хорошей физической форме, – поделился тренер спортсменов Батор Цыренов.
Бурятский борец выиграл чемпионат мира среди ветеранов
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