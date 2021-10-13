6 борцов Бурятии примут участие в чемпионате мира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования среди ветеранов по вольной и греко-римской борьбе пройдут в Греции



Впервые в истории спорта Бурятии сразу шесть мастеров ковра получили лицензию на участие в чемпионате мира среди ветеранов по вольной и греко-римской борьбе, который пройдёт в Греции с 19 по 24 октября.



Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, от республики в соревнованиях будут участвовать:

- Баяр Очиров - чемпион России в весе до 62 кг;

- Виктор Банзаракцаев – чемпион России в весе до 70 кг;

- Евгений Дайндапов – серебряный призёр России в весе до 70 кг;

- Булат Дашинимаев – серебряный призёр России в весе до 88 кг;

- Матвей Илюхинов – чемпион России в весе до 88 кг;

- Батор Цыренов – чемпион России в весовой категории до 100 кг.

