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В Бурятии наградили школьника, который заступился за деда-инвалида

В Бурятии наградили школьника, который заступился за деда-инвалида
Общество,  Фото:пресс-служба Народного Хурала Бурятии
На мальчика напала компания пьяных взрослых

Накануне, 20 октября, в Народном Хурале Бурятии состоялась церемония награждения юных героев. Высокие награды прислали из Москвы. Распоряжение об их награждении подписала председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Памятной медалью Совета ФС РФ «За проявленное мужество» награждён ученик 7 класса из села Надеино Тарбагатайского района. Юный герой встал на защиту своего деда-инвалида, когда пьяные соседи пытались завладеть пенсией пожилого человека.

Как сообщал «Байкал-Daily», резонансная история произошла весной этого года. Мальчик приехал в гости к своему дедушке в Улан-Удэ. Пьяная компания, состоящая из двух женщин и двух мужчин, нередко выпрашивали деньги на алкоголь у пожилого соседа. В тот день внук вступился за дедушку и запретил ходить к деду за деньгами.

Компания подкараулила мальчика, после предъявления претензий, они стали его избивать. Один из них ударил ребёнка пустой бутылкой по голове. Когда мальчик упал, вся компания принялась избивать его руками и ногами по голове и телу. После этого женщина выхватила у него из кармана тысячу рублей. Другая женщина, угрожая, что убьёт мальчика, пыталась отнять у него телефон и снять кольцо с пальца. Однако ребёнок не поддался, с силой сжимая ладонь.

Школьнику удалось вырваться и убежать. Из торгового павильона он вызвал полицию. Компанию тут же задержали.

Расследование этого уголовное дела уже завершено и передано в суд.

В июле, в преддверии Дня сотрудника органов следствия, мальчика пригласили на собрание в следственное управление, где ему в торжественной обстановке вручили медаль Следственного комитета «Доблесть и отвага».

Такой же медали удостоен ученик 6 класса Байкало-Кударинской средней школы Кабанского района. Героический поступок он совершил летом во время рыбалки. Он сидел с удочкой на мосту, соединяющий села Кудара и Корсаково, а рядом мальчишки помладше прыгали в воду. На его глазах один из них начал тонуть. Не мешкая, школьник бросился в воду, и спас тонущего семилетнего мальчика.

Медали Совета Федерации вручил председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов.

- Мы поздравляем вас с высокой наградой. Вы настоящие герои - мужественные, смелые, настоящие защитники. Узнав о вашем героическом поступке, Народный Хурал ходатайствовал о награждении вас медалью «За проявленное мужество», учреждённой Советом Федерации, - отметил глава парламента Бурятии, высказав слова благодарности родителям, учителям за воспитание.

В этот день парламентарии подарили юным героям памятные подарки от Совета Федерации и Народного Хурала, сообщили в пресс-службе республиканского парламента. 
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