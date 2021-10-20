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Улан-удэнский дом творчества присоединился к месячнику бурятского языка

Улан-удэнский дом творчества присоединился к месячнику бурятского языка
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
В его рамках проходят конкурсы, театральные постановки и выставки

В Улан-Удэ проходят мероприятия, посвящённые бурятскому языку. В доме творчества Железнодорожного района стартовал месячник бурятского языка под названием «Айлшад орожо байг, урхоорнэй унир гаража байг!».

В течение месяца учащиеся, педагоги и родители примут участие в различных мероприятиях, конкурсах, театральных постановках на бурятском языке. Для более глубокого погружения в национальные традиции и обычаи бурят в фойе дома творчества Железнодорожного района оформлена фотозона с национальной атрибутикой, представлены национальные книги и игры, оформлена выставка творческих работ «Национальная одежда народов Республики Бурятия».

Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, в доме творчества праздники чередуются с серьёзными занятиями – педагоги делают всё, чтобы ребята узнали много нового, а также весело и с пользой провели время.

Напомним, что в школах Улан-Удэ также продолжается месячник бурятского языка. Мероприятия завершит городской фестиваль учителей.
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