В его рамках проходят конкурсы, театральные постановки и выставки
В Улан-Удэ проходят мероприятия, посвящённые бурятскому языку. В доме творчества Железнодорожного района стартовал месячник бурятского языка под названием «Айлшад орожо байг, урхоорнэй унир гаража байг!».
В течение месяца учащиеся, педагоги и родители примут участие в различных мероприятиях, конкурсах, театральных постановках на бурятском языке. Для более глубокого погружения в национальные традиции и обычаи бурят в фойе дома творчества Железнодорожного района оформлена фотозона с национальной атрибутикой, представлены национальные книги и игры, оформлена выставка творческих работ «Национальная одежда народов Республики Бурятия».
Как сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ, в доме творчества праздники чередуются с серьёзными занятиями – педагоги делают всё, чтобы ребята узнали много нового, а также весело и с пользой провели время.
Напомним, что в школах Улан-Удэ также продолжается месячник бурятского языка. Мероприятия завершит городской фестиваль учителей.
Улан-удэнский дом творчества присоединился к месячнику бурятского языка
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