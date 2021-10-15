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Глава Бурятии призвал жителей принять участие в переписи населения

Глава Бурятии призвал жителей принять участие в переписи населения
Общество,  Фото:скриншот
«Перепись имеет очень важное значение», - отметил Алексей Цыденов

Как сообщал «Байкал-Daily, сегодня по всей стране стартовала Всероссийская перепись населения. Глава Бурятии Алексей Цыденов в своём видеообращении призвал жителей республики принять в ней активное участие.

- Исходя из переписи, определяется, сколько всего людей старшего поколения, сколько взрослых, сколько детей у нас живёт. От этого планируется всё: вся социальная сфера, здравоохранение, сколько нам нужно больниц, ФАПов и всего остального, сколько нужно школ и детских садов, какая инфраструктура социальная, какие дороги. Всё зависит от того, сколько и где живёт людей. Поэтому перепись имеет очень важное значение, - рассказал Алексей Цыденов.

Также он напомнил, что для переписи не требуются никакие документы.

- По переписи есть несколько вариантов. Первое – к вам просто домой придёт переписчик и опросит вас и членов вашей семьи. Второй вариант – вы сами можете уже на сайте «Госуслуги» зайти и сами отметиться. Либо можете прийти в МФЦ и в инициативном порядке заявить о себе, чтобы вас тоже учли. В общем, любые варианты. Перепись будет идти месяц, с 15 октября до 14 ноября, самостоятельно на сайте Госуслуги пройти перепись можно до 8 ноября, - добавил глава республики.

 

Алексей Цыденов пояснил, что очень важно посчитать количество жителей Бурятии от самых дальних поселений в районах до центра Улан-Удэ. Более точные цифры дают возможность планировать бюджет и защищать все потребности по социальной сфере.

- Здравоохранение, образование, вся «социалка». Но и, безусловно, вся инженерная инфраструктура: дороги, тепло, свет и всё остальное. Прошу всех принять активное участие, - подытожил глава Бурятии.

перепись населения правительство РБ

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