Глава Бурятии призвал жителей принять участие в переписи населения









Алексей Цыденов пояснил, что очень важно посчитать количество жителей Бурятии от самых дальних поселений в районах до центра Улан-Удэ. Более точные цифры дают возможность планировать бюджет и защищать все потребности по социальной сфере.



- Здравоохранение, образование, вся «социалка». Но и, безусловно, вся инженерная инфраструктура: дороги, тепло, свет и всё остальное. Прошу всех принять активное участие, - подытожил глава Бурятии.



