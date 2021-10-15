Победитель примет участие в республиканском конкурсе отцов
Отцы Иволгинского района Бурятии приняли участие в конкурсе «Папа года – 2021». За почётное звание боролись талантливые и целеустремленных главы семейств, разные по возрасту, профессиям и увлечениям. Участники предоставили эссе в произвольной форме, портфолио и видеофильм о лучших традициях и взаимоотношениях в семье.
Выбрать победителя оказалось не так-то просто. И после долгого обсуждения жюри решили присудить:
- Диплом за участие – Ринчинову Сергею, с. Оронгой;
- Диплом III степени – Саяну Забанову, с. Нижняя Иволга;
- Диплом II степени – Доржиеву Вячеславу, с. Верхняя Иволга;
- Диплом I степени – Котенко Леониду, с. Тапхар.
Все участники конкурса отмечены дипломами и ценными призами. Леонид Котенко примет участие в конкурсе за звание лучшего папы республики. Он представит Иволгинский район на республиканском конкурсе «Папа года» в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В районе Бурятии выбрали «Папу года»
Общество, Фото:
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