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В районе Бурятии выбрали «Папу года»

В районе Бурятии выбрали «Папу года»
Общество,  Фото:пресс-служба РМКДЦ «Мир»
Победитель примет участие в республиканском конкурсе отцов

Отцы Иволгинского района Бурятии приняли участие в конкурсе «Папа года – 2021». За почётное звание боролись талантливые и целеустремленных главы семейств, разные по возрасту, профессиям и увлечениям. Участники предоставили эссе в произвольной форме, портфолио и видеофильм о лучших традициях и взаимоотношениях в семье.

Выбрать победителя оказалось не так-то просто. И после долгого обсуждения жюри решили присудить:
- Диплом за участие – Ринчинову Сергею, с. Оронгой;
- Диплом III степени – Саяну Забанову, с. Нижняя Иволга;
- Диплом II степени – Доржиеву Вячеславу, с. Верхняя Иволга;
- Диплом I степени – Котенко Леониду, с. Тапхар.

Все участники конкурса отмечены дипломами и ценными призами. Леонид Котенко примет участие в конкурсе за звание лучшего папы республики. Он представит Иволгинский район на республиканском конкурсе «Папа года» в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятия Иволгинский район конкурс семьи

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