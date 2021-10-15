Бездомных собак Иркутской области внесли в реестр

Сведения о животных можно посмотреть на сайте службы ветеринарии



В Иркутской области сформирован реестр собак, в том числе без владельцев, в отношении которых проведены мероприятия по чипированию, вакцинации и стерилизации. Он размещён на сайте службы ветеринарии. Как рассказал заместитель руководителя службы Иван Лобыцин, сведения о животных, вошедшие в реестр, были переданы на добровольной основе приютами животных.



– Ведение данного реестра позволит сделать в Иркутской области процедуру обращения с животными без владельцев более прозрачной. В случае необходимости реестр поможет ускорить работу по поиску организации, проводившей чипирование, стерилизацию и вакцинацию бездомных собак. Кроме того, ведение такого учёта поможет предотвратить повторное проведение мероприятий в отношении животных без владельцев, – отметил Иван Лобыцин.



Реестр собак размещён в разделе «Животные без владельцев». Сведения, указанные в нем, планируются дополнять по мере поступления информации.



Напомним, что ранее службой ветеринарии Иркутской области в адрес руководителей приютов для животных было направлено предложение о предоставлении сведений о чипировании, стерилизации, кастрации, вакцинации животных на добровольной основе. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.

