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В Бурятии завтра стартует Всероссийская перепись населения

В Бурятии завтра стартует Всероссийская перепись населения
Общество,  Фото:pixabay.com
Перепись можно пройти на портале госуслуг

С 15 октября по 14 ноября во всех регионах России пройдёт перепись населения. В истории страны она уже двадцатая. На этот раз перепись пройдёт в новом цифровом формате. Помимо привычных ответов на вопросы переписчиков, перепись можно пройти на портале госуслуг.

- Перепись проходит раз в 10 лет. В прошлом году из-за эпидемиологической обстановки она была перенесена на этот год. За истёкшие годы в стране произошло свыше ста миллионов демографических событий. К демографическим событиям относятся рождение, смерть, браки, разводы, а также переезд на другое место жительства. Предстоящая перепись поможет оценить масштабы происходящих перемен и станет ценным источником знаний о структуре происходящих процессов, о структуре российского общества, - отметил руководитель администрации главы Бурятии и правительства Бурятии Баир Цыренов.

Любой житель страны, имеющий стандартную учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Участие в переписи населения». При этом, электронный переписной лист можно заполнить не только на себя, но и на членов семьи.

Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, с всплывающими подсказками и пояснениями, благодаря которым будет удобнее заполнять электронный переписной лист. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать переписчику. Самостоятельно пройти интернет-перепись можно будет и в МФЦ на гостевых компьютерах.

- Там будут расположены переписные участки, на которых будут работать волонтёры, - рассказал руководитель Бурятстата Александр Сарапов.

Переписные листы будут заполнятся только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не потребуется никаких документов. При этом опрашиваемый может не отвечать на тот или иной вопрос переписи по собственным соображениям.

Кроме этого, перепись населения абсолютно конфиденциальна.

- Никакие данные не будут никому переданы, то есть третьим лицам. Вся информация не будет содержать фамилию, имя, отчество или каких-то других персональных данных. Всё обезличено, всё строго конфиденциально, - добавил Александр Сарапов.

Чтобы избежать мошеннических действий, переписчикам будут выданы форменные шарфы и жилеты. Также специалисты будут предъявлять удостоверение с подписью руководителя Росстата и паспорт.

Кроме этого в МВД сформировали списки адресов, по которым проживают люди, состоящие на профилактическом учёте.

- Адреса проживания подучётных лиц будут проверяться переписчиками совместно с сотрудниками полиции, - рассказал Илья Трапезников, инспектор УОДУУП и ПДН МВД по Бурятии.

Предварительные итоги переписи будут подведены в апреле 2022 года, а окончательные - к концу 2022 года.

- Если раньше у нас итоги подводились продолжительное время, затрачивалось от полутра до трёх лет, то сейчас использование новых цифровых методов позволяет получить итоги гораздо быстрее и оперативнее, - подытожил руководитель Бурятстата Александр Сарапов.

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