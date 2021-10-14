Также осуждённые будут изготавливать изделия из массива древесины
Для увеличения загрузки производственных мощностей, начальник исправительной колонии №8 в Улан-Удэ Евгений Слабухин провёл рабочую встречу с представителями ООО «Гарант».
На встрече обсуждались возможности производственного сектора учреждения для поставки продукции, изготовленной осуждёнными, для нужд организации.
По результатам встречи принято решение о заключении договора на изготовление металлических ритуальных ограждений, изделий из массива древесины.
- Исполнение данного договора позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду, с учётом полученной ими специальности в профессиональном училище и обеспечить погашение имеющихся обязательств по исполнительным листам, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые Улан-Удэ будут изготавливать ритуальные оградки
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