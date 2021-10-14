Осуждённые Улан-Удэ будут изготавливать ритуальные оградки

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также осуждённые будут изготавливать изделия из массива древесины



Для увеличения загрузки производственных мощностей, начальник исправительной колонии №8 в Улан-Удэ Евгений Слабухин провёл рабочую встречу с представителями ООО «Гарант».



На встрече обсуждались возможности производственного сектора учреждения для поставки продукции, изготовленной осуждёнными, для нужд организации.



По результатам встречи принято решение о заключении договора на изготовление металлических ритуальных ограждений, изделий из массива древесины.



- Исполнение данного договора позволит дополнительно привлечь осуждённых к оплачиваемому труду, с учётом полученной ими специальности в профессиональном училище и обеспечить погашение имеющихся обязательств по исполнительным листам, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



