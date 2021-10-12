Финалистки конкурса «Миссис Бурятия» постреляли из лука

10 октября финалистки конкурса «Миссис Бурятия» посетили необычный мастер-класс. Они побывали на лукдроме. О деталях «Байкал-Daily» рассказала директор конкурса Наталия Быкова.
- Много раз видели по телевизору, как наши профессиональные спортсмены легко и грациозно отправляют стрелу чётко в цель. Очень хотелось хоть на миг прикоснуться к нашему национальному виду спорта – стрельбе из лука, и у нас это получилось, – поделилась Наталия Быкова.
По её словам, тренировка была проведена со всеми требованиями по технике безопасности. Перед тренировкой состоялся инструктаж, с соблюдением антиковидных мер безопасности.
- Нам подробно рассказали, что можно делать, а что нельзя во время тренировки, как правильно держать лук, наводить ровно цель на мушке, как сначала натянуть, а потом уверенно отпустить натянутую тетиву, запуская стрелу прямо в цель! Сложности, конечно, были, не у всех с первого раза получилось, но за время тренировки технику освоили все участницы мероприятия, что подарило для всех огромный заряд положительной энергии, незабываемые эмоции и новый опыт, - призналась Наталия Быкова.
Она отметила, что многим финалисткам захотелось вновь вернуться сюда, вместе со своими детьми и ещё раз пережить эти эмоции.
- Нас всех приятно удивила атмосфера лукодрома, здесь очень тепло и уютно, вежливый и тактичный персонал, профессиональные и требовательные тренера, рассказывающие и показывающие секреты по стрельбе из лука, уходить нам оттуда не хотелось, а время пролетело очень быстро, однажды мы сюда ещё вернёмся. Лично мои эмоции были – это восторг, лёгкий трепет внутри! Момент, когда натягиваешь тетиву, стараясь выполнить правильно, всё по технике исполнения… И вот ты отпускаешь стрелу, она моментально поражает мишень, и даже не важно было, что целилась в одну, а попала в другую, для точности нужны тренировки, терпение и труд! - добавила Наталия.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно финалистки конкурса провели товарищеский матч с футболистами из команды «Локомотив». По итогам игры победила дружба.
Финал конкурса «Миссис Бурятия-2021» состоялся в Улан-Удэ в мае. За корону боролись 30 замужних женщин.