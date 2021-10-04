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На Байкале волонтёры высадили около 50 деревьев

На Байкале волонтёры высадили около 50 деревьев
Общество,  Фото:пресс-служба Байкальского заповедника
Добровольцы приехали в Байкальский заповедник, чтобы внести вклад в сохранение природы

29 сентября Байкальский заповедник в Бурятии встретил участников Байкальской экологической волонтёрской смены. Добровольцы из разных регионов страны прибыли на берег Байкала, чтобы познакомиться с природоохранными и эколого-просветительскими проектами, поделиться опытом экологического волонтёрства и своим трудом внести вклад в сохранение природы, в развитие заповедника.

Первым важным делом добровольцев стала акция по посадке деревьев на «Аллее чистой воды». В первый октябрьский день у экологической тропы «Танхойская верста», на участке рядом с устьем реки Безголовки, было высажено около 50 сосенок.

На протяжении 10 дней добровольцы будут жить на берегу озера Байкал и трудиться на благо заповедного дела. Они включатся в разработку предложений по дальнейшему развитию экологического туризма в Байкальском заповеднике, в создание новых, необычных экологических экскурсий для школьников, займутся благоустройством экологических троп, очистят от мусора часть береговой линии Байкала в районе визит-центра «Байкал заповедный».

Для участников эковолонтёрской смены подготовлена насыщенная эколого-просветительская программа: экскурсии в визит-центре «Байкал заповедный», в музее природы, на станции кольцевания птиц «Байкальская», на историко-мемориальном комплексе «Байкальская переправа», знакомство с обитателями вольерного комплекса – баргузинскими соболями, а также поход «В дебри Хамар-Дабана». Об этом сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.

Справка

«Аллея чистой воды» была заложена в 2016 году Байкальским заповедником совместно с компанией «Абсолютная Сибирь». Первые деревья – кедры, сосны, пихты, лиственницы, ели и клёны – стали вкладом организаторов и участников Байкальского Ледового Марафона. В 2019 году в честь полувекового юбилея Байкальского заповедника здесь было высажено 50 молодых деревьев.
Байкал Бурятия заповедник волонтеры деревья экология

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