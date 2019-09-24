На этой неделе состоится посадка ещё сотни деревьев
В Байкальском заповеднике в Бурятии высадили деревья. Аллея «Чистой воды» появилась на берегу Байкала возле визит-центра «Байкал заповедный».
- На прошлой неделе сотрудники заповедника провели субботник и посадили более ста деревьев – ели, кедры, сосны и клёны. На этой неделе состоится посадка ещё более сотни деревьев, - сообщает пресс-служба Байкальского заповедника. – А в день рождения заповедника вместе с нашими гостями мы торжественно высадим ещё 50 деревьев.
Помогают в создании аллеи организаторы и участники ежегодного Байкальского ледового марафона «За сохранение чистых вод». На средства, вырученные от проведения марафона, на берегах Байкала высаживаются деревья.
- Так, в этом году зелёные красавцы украсят, в том числе, территорию визит-центра «Байкал заповедный» и станут подарком Байкальскому заповеднику к его 50-летию, - сообщили сотрудники заповедника.
В Байкальском заповеднике высадили более 100 деревьев
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