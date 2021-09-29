40 высокоточных копий листов уникального памятника представят в Абакане
7 октября в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова открывается передвижная выставка уникального памятника «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» из фондов национального музея Бурятии.
На выставке будут представлены сорок высокоточных страховых копий листов атласа. В 40 картинах-иллюстрациях содержатся рисунки, раскрывающие содержание предмета тибетской медицины: теории, основ клинической медицины, методов лечения, сведений об этике врача, подготовке врачебных кадров и т.д.
- Атлас тибетской медицины, хранящийся в фондах национального музея Республики Бурятия, является единственной полной копией тибетского подлинника XVII века. Значение атласа тибетской медицины, созданного в Тибете в XVII веке, для современной цивилизации трудно переоценить. Он наглядно иллюстрирует тысячелетие традиций врачевания, сложившийся на основе синтеза знаний востока и эллинистической медицины. Атлас позволяет всем проникнуться духом и философией восточной медицины, указывая современному человеку путь, ведущий к здоровью и долголетию, - сообщает пресс-служба нацмузея РБ.
Выставка будет работать с 7 октября по 14 декабря этого года.
Возрастные ограничения 6+
Атлас тибетской медицины из Бурятии покажут в Хакасии
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