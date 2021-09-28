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В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет

В Бурятии труженице тыла исполнилось 90 лет
Общество,  Фото:пресс-служба минсоцзащиты РБ
В Кяхтинский район юбиляр переехала с семьёй в 1959 году

26 сентября юбилейный день рождения отметила труженица тыла, жительница Кяхтинского района Бурятии Надежда Гавриловна Ветошникова. Она родилась в деревне Абалдуево Билярского района Татарской ССР в большой семье, где воспитывалось пятеро детей.

- Мама моя скоропостижно умерла, когда я была ещё ребёнком. Помню, самому младшему из нас пятерых буквально два годика исполнилось. Отцу было трудно в одиночку нас на ноги поднимать, поэтому он женился повторно. А тут война началась. Его призвали, и он ушёл на фронт, - вспоминает Надежда Гавриловна годы юности. - Помню, что в первом же бою его тяжело ранили. Он очень долго лечился, лежал в госпитале, но так и не смог поправиться. Умер в апреле 1942 года.

До 1949 года Надежда жила с мачехой. Когда ей исполнилось 18 лет, её забрала старшая сестра, которая прошла всю войну, служила в Горьком, а затем была переброшена на Дальний Восток. Вместе с сестрой стали жить недалеко от Владивостока. Надежда Гавриловна сразу пошла работать – была кладовщиком в войсковой части. Там же вышла замуж, и вместе с мужем оказались в Бурятии в Бичурском районе в селе Окино-Ключи. В 1955 принята санитаркой в больницу.

В 1959 году семья переехала в посёлок Хоронхой Кяхтинского района. Здесь она работала уборщицей в школе, рабочей на центральном складе, грузчиком на перевалбазе. Немного работала в ГПТУ-18, в ЖКО уборщицей, затем кладовщиком на почте, на руднике была сторожем и уборщицей. В 1987 году Надежда Гавриловна вышла на пенсию.

Вместе с мужем они вырастили двоих детей. В 1967 году осталась вдовой. Но сумела дать образование детям. Сейчас у Надежды Гавриловны четверо внуков и десять правнуков.

За время работы Надежда Гавриловна неоднократно награждалась грамотами, благодарностями, юбилейными медалями. Имеет удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение «Дети войны». Об этом сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии.
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