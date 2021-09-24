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В Бурятии сельчане ремонтируют пустующие родительские дома

В Бурятии сельчане ремонтируют пустующие родительские дома
Общество,  Фото:"Курумкан-инфо"
Таким образом в селе сохраняют память о предках

В селе Элэсун Курумканского района Бурятии продолжают ремонтировать пустующие родительские дома

- Уже несколько лет в селе активно ремонтируют пустующие дома. Обновляют палисадники, устанавливают новые ворота, красят ставни, ремонтируют забор. В прошедшие выходные почин поддержали семья Галсановых. Поставили новые ворота и забор. Очень радует, что есть люди, которые добросовестно относятся к родительскому дому, хотя он долгое время пустует, - сообщается в группе «Курумкан-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Daily», поддерживать облик села и сохранять память о предках - такую задачу поставила администрация села Элэсун Курумканского района, когда обратилась к родным и близким отремонтировать родительские дома, в которых никто не проживает.

В 2021 году первыми в поселении отремонтировали дом большая и дружная семья Цыдуевых. В этом доме проживал ветеран Великой Отечественной войны Буда Тыбхеевич.
семьи

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