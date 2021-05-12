Это делается для того, чтобы поддерживать облик села и сохранять память о предках
Поддерживать облик села и сохранять память о предках - такую задачу поставила администрация села Элэсун Курумканского района, когда обратилась к родным и близким отремонтировать родительские дома, в которых никто не проживает.
В этом году первыми в поселении отремонтировали дом большая и дружная семья Цыдуевых. В этом доме проживал ветеран Великой Отечественной войны Буда Тыбхеевич Цыдуев. Активное участие приняли три поколения семьи. Провели побелку, покраску внутри жилого помещения, покраску забора.
- Администрация СП «Элэсун» приносит слова благодарности семье Цыдуевых и просит остальных граждан не оставаться в стороне, постараться приехать и привести в порядок жилые дома, - отметили в Совете муниципальных образований Бурятии.
В 2020 году откликнулись на призыв администрации и привели в порядок родительские дома несколько семей.
В селе в Бурятии ремонтируют опустевшие родительские дома
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