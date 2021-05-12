В селе в Бурятии ремонтируют опустевшие родительские дома

Это делается для того, чтобы поддерживать облик села и сохранять память о предках



Поддерживать облик села и сохранять память о предках - такую задачу поставила администрация села Элэсун Курумканского района, когда обратилась к родным и близким отремонтировать родительские дома, в которых никто не проживает.



В этом году первыми в поселении отремонтировали дом большая и дружная семья Цыдуевых. В этом доме проживал ветеран Великой Отечественной войны Буда Тыбхеевич Цыдуев. Активное участие приняли три поколения семьи. Провели побелку, покраску внутри жилого помещения, покраску забора.



- Администрация СП «Элэсун» приносит слова благодарности семье Цыдуевых и просит остальных граждан не оставаться в стороне, постараться приехать и привести в порядок жилые дома, - отметили в Совете муниципальных образований Бурятии.



В 2020 году откликнулись на призыв администрации и привели в порядок родительские дома несколько семей.

