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В Улан-Удэ прибыл известный детский нейрохирург

В Улан-Удэ прибыл известный детский нейрохирург
Общество,  Фото:детская республиканская клиническая больница
Вадим Кушель уже успел после прилёта проконсультировать ребёнка в реанимации и прооперировать вместе с врачами в улан-удэнской больнице

Известный детский нейрохирург, профессор, доктор медицинских наук Вадим Юрьевич Кушель прилетел в Улан-Удэ, чтобы провести семинар для врачей по хирургическим метолам лечения гидроцефалии у детей. Об этом сообщили в детской республиканской клинической больнице.

- Тема эта очень важна, так как в педиатрической, особенно неонатальной, практике врачи встречаются с гидроцефалией (водянка головного мозга) часто, и хирургические методы лечения являются наиболее рациональным путём в процессе лечения ребенка. Вадим Кушель известен как высококлассный детский нейроонколог, представляющий знаменитый НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко (Москва). Сейчас наши нейрохирурги, хирурги, онкологи, неврологи слушают лекцию именитого коллеги, имеют возможность задать вопросы, уточнить неясные для себя моменты, - сообщили в больнице.

В работе семинара принимает участие главный специалист-нейрохирург минздрава Бурятии Василий Хунданов (Республиканская клиническая больница имени Семашко).

Также Вадим Кушель успел сразу после прилёта из Москвы проконсультировать ребёнка в реанимации и прооперировать вместе с врачами.


врачи

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