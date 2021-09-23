В Бурятии объяснили, почему стадион забросали досками

Местные жители опасались за безопасность детей на стадионе
В Прибайкальском районе житель села Турунтаево возмутился тем, что на местном стадионе разбросаны старые доски и брёвна. Жалоба появилась в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
- На стадионе с. Турунтаево разобрали деревянный дом. Несколько дней всё разбросано, из досок и брёвен торчат гвозди и штыри. А ведь там играют дети? Прошу ответить, кто должен привести в порядок стадион? – задал вопрос житель.
Как оказалось, на стадионе идёт подготовка к республиканским зимним сельским спортивным играм-2023.
- С целью подготовки объектов спорта к республиканскии зимним сельским спортивным играм в Прибайкальском районе в настоящее время на стадионе проводится капитальный ремонт зданий и спортивных сооружений. Сегодня территория, где ведутся ремонтные работы, подрядчиком будет огорожена сигнальной лентой, - пояснил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальского района Сергей Брыков.
Как сообщал «Байкал-Daily», республиканские зимние сельские спортивные игры перенесли на февраль 2023 года, хотя они планировались на 2022-й. Принимающей стороной выступит Прибайкальский район.
Зимние игры проходят по восьми видам спорта:
- хоккею с мячом,
- конькобежному спорту,
- зимнему многоборью ГТО,
- лыжным гонкам,
- спортивному ориентированию на лыжах,
- шахматам,
- шашкам,
- настольному теннису.
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Общество, Фото:
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