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В Бурятии объяснили, почему стадион забросали досками

В Бурятии объяснили, почему стадион забросали досками
Общество,  Фото:"Прибайкалье-инфо"
Местные жители опасались за безопасность детей на стадионе

В Прибайкальском районе житель села Турунтаево возмутился тем, что на местном стадионе разбросаны старые доски и брёвна. Жалоба появилась в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».

- На стадионе с. Турунтаево разобрали деревянный дом. Несколько дней всё разбросано, из досок и брёвен торчат гвозди и штыри. А ведь там играют дети? Прошу ответить, кто должен привести в порядок стадион? – задал вопрос житель.

Как оказалось, на стадионе идёт подготовка к республиканским зимним сельским спортивным играм-2023.

- С целью подготовки объектов спорта к республиканскии зимним сельским спортивным играм в Прибайкальском районе в настоящее время на стадионе проводится капитальный ремонт зданий и спортивных сооружений. Сегодня территория, где ведутся ремонтные работы, подрядчиком будет огорожена сигнальной лентой, - пояснил председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике Прибайкальского района Сергей Брыков.

Как сообщал «Байкал-Daily», республиканские зимние сельские спортивные игры перенесли на февраль 2023 года, хотя они планировались на 2022-й. Принимающей стороной выступит Прибайкальский район. 

Зимние игры проходят по восьми видам спорта:

- хоккею с мячом,
- конькобежному спорту,
- зимнему многоборью ГТО,
- лыжным гонкам,
- спортивному ориентированию на лыжах,
- шахматам,
- шашкам,
- настольному теннису.

стадион сельские спортивные игры

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