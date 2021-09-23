В Улан-Удэ достроят спортплощадку школы №24

Работы завершат в конце ноября этого года



В средней общеобразовательной школе №24 города Улан-Удэ будет достроена спортивная площадка. На сегодня она представляет собой бетонное полотно с резиновым покрытием.



В рамках третьего этапа на 1 млн рублей будут установлены: футбольные ворота, волейбольные стаканы, баскетбольные щиты, ограждение в виде сетки. Кроме этого, будет сделана разметка, установлены разноуровневые брусья для ГТО, яма для прыжков.



- В данный момент разрабатывается проект спортивной площадки. Все работы будут завершены в конце ноября 2021 года, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

