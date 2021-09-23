Работы завершат в конце ноября этого года
В средней общеобразовательной школе №24 города Улан-Удэ будет достроена спортивная площадка. На сегодня она представляет собой бетонное полотно с резиновым покрытием.
В рамках третьего этапа на 1 млн рублей будут установлены: футбольные ворота, волейбольные стаканы, баскетбольные щиты, ограждение в виде сетки. Кроме этого, будет сделана разметка, установлены разноуровневые брусья для ГТО, яма для прыжков.
- В данный момент разрабатывается проект спортивной площадки. Все работы будут завершены в конце ноября 2021 года, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ достроят спортплощадку школы №24
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