 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 сентября

22 сентября

Популярное

В Улан-Удэ достроят спортплощадку школы №24

В Улан-Удэ достроят спортплощадку школы №24
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы завершат в конце ноября этого года

В средней общеобразовательной школе №24 города Улан-Удэ будет достроена спортивная площадка. На сегодня она представляет собой бетонное полотно с резиновым покрытием.

В рамках третьего этапа на 1 млн рублей будут установлены: футбольные ворота, волейбольные стаканы, баскетбольные щиты, ограждение в виде сетки. Кроме этого, будет сделана разметка, установлены разноуровневые брусья для ГТО, яма для прыжков.

- В данный момент разрабатывается проект спортивной площадки. Все работы будут завершены в конце ноября 2021 года, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
школа спортивная площадка строительство Улан-Удэ спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ школьники начали строить тропу
В Улан-Удэ школьники начали строить тропу
Общество, 23.09.2021
В планах проведение межрегионального слёта волонтёрских организаций
В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры
В Иркутской области пройдут Дни русской духовности и культуры
Общество, 23.09.2021
В регионе проведут масштабный фестиваль «Сияние России» и отметят годовщину основания области
В Улан-Удэ достроят спортплощадку школы №24
В Улан-Удэ достроят спортплощадку школы №24
Общество, 23.09.2021
Работы завершат в конце ноября этого года
В Чите почтут память погибших воинов-забайкальцев
В Чите почтут память погибших воинов-забайкальцев
Общество, 23.09.2021
В этот день пройдут торжественные митинги и уроки мужества
Улан-удэнские депутаты познакомились с жителем Бурятии, занимающимся поиском пропавших на войне солдат
Улан-удэнские депутаты познакомились с жителем Бурятии, занимающимся поиском пропавших на войне солдат
Общество, 23.09.2021
Баир Цырендашиев всё свое свободное время и деньги тратит на то, чтобы сохранить память о бойцах из Бурятии
Новые учебники по бурятскому языку поступят в школы Иркутской области
Новые учебники по бурятскому языку поступят в школы Иркутской области
Общество, 23.09.2021
При разработке пособия учитывались местные диалектные особенности
Улан-Удэ примет фестиваль технического творчества детей
Улан-Удэ примет фестиваль технического творчества детей
Общество, 23.09.2021
Школьникам и детсадовцам покажут мир современных технологий
В Кабанском районе Бурятии после ремонта открылась поликлиника
В Кабанском районе Бурятии после ремонта открылась поликлиника
Общество, 23.09.2021
Ремонт хирургического и родильного отделений завершается и в Еравне
В Иркутске установили мемориальную доску заслуженному врачу
В Иркутске установили мемориальную доску заслуженному врачу
Общество, 23.09.2021
Ольга Васюхина на протяжении 18 лет возглавляла городской отдел здравоохранения
Чита примет осенью 2022 года чемпионат России по боксу
Чита примет осенью 2022 года чемпионат России по боксу
Общество, 23.09.2021
Для это власти Забайкалья закупят боксёрский ринг, отвечающий требованиям соревнований
В Бурятии налоговые органы будут работать в новом формате
В Бурятии налоговые органы будут работать в новом формате
Общество, 23.09.2021
4 межрайонных ИФНС присоединят к УФНС по РБ
Лучник из Агинского округа поборется за «золото» чемпионата мира
Лучник из Агинского округа поборется за «золото» чемпионата мира
Общество, 23.09.2021
В финале микста выступит уроженец села Зугалай Галсан Базаржапов
Самбисты Иркутской области стали призёрами всероссийских соревнований
Самбисты Иркутской области стали призёрами всероссийских соревнований
Общество, 23.09.2021
На «Кубке Сибири» они выиграли две бронзовые награды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^