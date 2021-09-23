Министр культуры Бурятии станцевала в разных народных костюмах



Министр продолжила, что было изготовлено по восемь костюмов (мужских и женских), которые будут использовать при постановке танца.



- Я примерила их и на себе показала женский наряд: армянский, белорусский, казахский, киргизский, украинский, татарский, польский и азербайджанский. Шили в мастерской Тогочиевых. Средства выделены из федерального бюджета 1,6 млн руб. Готовимся к 100-летию Республики. Костюмы других народов будем продолжать шить в последующие годы. Не забыли и о районах: каждый сельский район получает почти по миллиону рублей на пошив костюмов для базовых творческих коллективов по изготовленным РЦНТ лекалам и эскизам. Заодно поддерживаем и мастеров, сейчас они завалены заказами от районов. Итак, на видео новые народные костюмы в моей спонтанной презентации, - заключила Соёлма Дагаева.



Пользователям понравилось видео. Один из подписчиков поинтересовался: «Вы прекрасно танцуете, по специальности вы хореограф?». «Журналист», -ответила Соёлма Дагаева.



Также пользователи оставляют восхищённые комментарии:



«Вот, такая пластичная и грациозная у нас министр культуры!»

«Очень красиво двигаетесь! Красивые танцы разных народов»

«Как вам всё идёт. Какая Вы красивая. Всегда восхищаюсь Вами»

«Браво!!! Один просмотр - положительный заряд на весь день!»

«Браво! Удивила, так удивила! Прекрасно танцуете!»



- Вчера во время обеденного перерыва заглянула в Республиканский центр народного творчества. Там работа кипела: известные балетмейстеры давали мастер-класс хореографам из районов. Зимой мы договаривались, что они будут искать новый взгляд на танец, опираясь на богатые традиции. Но я зашла в РЦНТ по другому поводу. Мы продолжаем тему национального костюма. Зимой мы пошили 36 зимних народных костюмов: бурятских родов, русских - семейских, казачьих, старожильческих, эвенкийских - праздничных и повседневных. Также за лето подготовили костюмы восьми национальностей, проживающих в Бурятии. Посоветовались с Комнацем, пока отобрали те народности, представителей которых больше всего по количеству в нашей республике, - сообщила Соелма Дагаева в Instagram.