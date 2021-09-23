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«Эвенкийский нимнгакан» стартует в Бурятии

«Эвенкийский нимнгакан» стартует в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике состоится очередной театральный фестиваль-конкурс эвенков

25 ноября в Бурятии пройдёт V республиканский фестиваль-конкурс «Эвенкийский нимнгакан». Мероприятие проведут в северных районах республики и в Улан-Удэ.

В конкурсе могут принять участие любительские театральные студии, театры, любительские коллективы культурно-досуговых учреждений, средних общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей, национальных культурных центров, а также общественных организаций. Возраст участников не ограничивается.

К просмотру допускаются театрализованные постановки эвенкийских сказок, легенд, преданий, эпосов на эвенкийском языке. Участники должны также представить описание (сценарий) постановки. Приветствуется использование местного фольклорного материала: сказок, легенд, преданий, обрядов. Возможно включение элементов народного танца и песни, обязательно сохраняющих фольклорную основу произведения.

Количество участников, занятых в постановке не ограничивается. Минимальное количество участников – 4 человека. Один участник (коллектив) может представить на конкурс не более 2 постановок, хронометраж каждой от 8 до 15 минут.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе определяются победители муниципального уровня. Он проходит по северным районам Бурятии с 25 октября по 7 ноября. Победители награждаются дипломами, ценными призами. Участник, занявший первое место, автоматически выходит во второй тур.

Второй этап определяет три призовых места республиканского уровня. Он состоится в Улан-Удэ 29 ноября.

Кроме коллективных призовых мест на первом и втором этапе учреждается конкурс по следующим номинациям:
- «Лучший сценарий»;
- «За этнографическую ценность и качество обработки фольклорного материала»;
- «За лучшее владение эвенкийским языком среди детей»;
- «За лучшее владение эвенкийским языком среди взрослых»;
- «За лучшее исполнение роли среди взрослых»;
- «За лучшее исполнение роли среди детей (возраст до 12 лет)»;
- «За лучшее исполнение роли среди детей (возраст от 13- 17 лет)».

Все коллективные участники получают сертификат участника конкурса.

Приём заявок от районов на первый этап осуществляется до 1 октября. Заявки по второму заключительному этапу принимаются до 10 ноября. Об этом сообщает центр эвенкийской культуры «Арун».

Возрастное ограничение 6+
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