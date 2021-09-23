В Улан-Удэ открылся дом-музей Героя Советского Союза Ильи Балдынова

Общество, Фото: кадр из фильма "Дом И. В. Балдынова" студии Yндэр

Родовой дом Героя был привезён в Улан-Удэ и отреставрирован



В Улан-Удэ открылся музей Героя Советского Союза Илья Васильевича Балдынова. Родовой дом привёз из Иркутской области, отреставрировал и сделал здесь музей бизнесмен Лев Бардамов.



Студия «Yндэр» сняла видео с торжественного открытия. «У народа, который не помнит своего прошлого, нет будущего. Это деятельность Льва Львовича: 15 сентября был открыт дом Бау Ямпилова, сегодня мы открываем родовой дом Ильи Васильевича Балдынова», - сообщил в начале мероприятия Вячеслав Балдынов, племянник Ильи Балдынова.



Дома известного бурятского композитора Бау Ямпилова и советского военачальника Ильи Балдынова действительно находятся рядом.



- В 53 году они отдыхали вместе с Бау Ямпиловым на Аршане, и вот здесь они встретились, и два дома рядом. Это, знаете, так звёзды сложились просто. Это не я, это звёзды сложились так, что эти два человека, два достойнейших бурята, которые носили две Звезды – один Герой Социалистического труда, другой Герой Советского Союза, встретились. Скажите мне одного бурята, который сейчас может в Кремлёвском зале находиться, ещё приводить какие-то доводы, что буряты – это достойнейший народ. Эти люди смогли, - рассказал Бардамов.



На открытии дома-музея присутствовали родственники Героя Советского Союза: от племянников до его прапраправнуков.



- Я хочу пожелать Льву Львовичу здоровья, успехов в его кропотливом труде, поддержки со стороны правительства Бурятии. Такие люди делают историю, - сказал Вячеслав Балдынов, племянник Ильи Балдынова.



Как отметил сам Лев Бардамов, прошло всё великолепно.



- Только погода внесла свои коррективы, и я запоздал на полтора часа и подвёл гостей с долгожданным открытием. Написать, что я устал, наверное, будет неправильно, хотя, наверное, это так, кто меня знает, видел, как я тружусь. Два с половиной месяца я трудился, чтобы создать то, что получилось - из развалин создать уникальный музей памяти генерал-майора, Героя Советского Союза Ильи Васильевича Балдынова. Огромное спасибо внукам Василию и Игорю Балдыновым, что поверили в мою идею сохранить и продлить ему жизнь и воплотить это всё в реальность - это дорогого стоит. Благодарю всех родственников и гостей, что порадовались в этот замечательный, дождливый денёк! – пишет предприниматель в Facebook.



Также он поблагодарил и других людей, которые помогли ему в создании уникального объекта.



В комментариях к посту глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил его: «Лев Львович, поздравляю с таким значимым событием! Вы настоящий патриот нашей республики! С искренним уважением!».



Музей находится по улице Проточной.



Справка:



Балдынов Илья Васильевич – советский военачальник, генерал-майор, Герой Советского Союза. Встретил Великую Отечественную войну Балдынов в Новочеркасске, где был преподавателем кавалерийских курсов усовершенствования командного состава. В 1941 году командовал полком 72-й Кубанской кавалерийской дивизии генерала В. И. Книги. Пройдя через страшные бои в Крыму, он возглавил штаб 40-й мотострелковой бригады.



В 1942 году Балдынов назначен заместителем командира 55-й гвардейской Иркутской стрелковой дивизии, с которой и участвовал в начавшемся изгнании врага с Северного Кавказа. При прорыве сильной оборонительной позиции противника он был тяжело ранен одновременно в ногу, голову и спину. Провёл три месяца в госпитале. В 1943 году Балдынов, после излечения, возглавил 109-ю гвардейскую дивизию.



В 1944 году за освобождение Одессы Балдынов получил полководческий орден Кутузова II степени и стал военным комендантом города.



После окончания войны на западе 109-я гвардейская дивизия и её командир отправляются на восток. Части дивизии, громя японские войска, совершили беспримерный форсированный марш через безводные степи провинции Чахар и высокогорные хребты Большого Хингана. Полковник Илья Васильевич Балдынов за этот суворовский рывок Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года был удостоен звания Героя Советского Союза.



109-я гвардейская дивизия, которой он командовал с 1943 года, удостоилась 14 благодарностей Верховного Главнокомандующего, в её рядах — 11 Героев Советского Союза.



После войны Балдынов продолжал службу в армии. С 1950 по 1955 год – преподаватель тактики Военной академии имени Фрунзе. Был депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва.



Илья Балдынов скончался в Москве в сентябре 1980 года. Похоронен в Улан-Удэ.





