Сергей Левицкий посвятил трогательный пост своему ребёнку
У Сергея Левицкого, художественного руководителя Русского драмтеатра имени Бестужева, родился первенец. О рождении сына худрук рассказал на своей странице в Facebook.
- Мы с Инессой Левицкой стали родителями. Это мой отцовский дебют. Ох... Мир, встречай, явился новый человек. Для меня это человек, включающий мир или перезагружающий его. И, Боже, кто бы знал (кроме нас с мамой), сколько препятствий и диких сложностей противостояло твоему появлению, сын... – пишет Левицкий в социальной сети.
С замечательным событием в семье его поздравляют множество людей.
Сергей Левицкий - лауреат государственной премии Бурятии, номинант на «Золотую маску-2021».
Выпускник Восточно-Сибирской Академии культуры и искусств (2008 г.) по специальности режиссёр театра, Московской режиссёрской магистратуры школы-студии МХАТ и ЦИМа при театрально-культурном центре имени Мейерхольда (2014 г.).
С 2009 года Сергей работал в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева в качестве артиста.
В 2015 году Сергей Левицкий назначен художественным руководителем Русского драматического театра.
У худрука Русского драмтеатра в Улан-Удэ родился первенец
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Авиамаршрут должен быть интересен туристам
Непогоду принесёт выход южного циклона
Дети и сотрудники авиалесоохраны убрались в живописном месте
Главный санврач Бурятии обратился к жителям в связи с ростом заболеваемости
Воду из частных скважин пить не рекомендуется
В каждом из пяти жилых блоков будет проживать по 30 человек
Во время уборки собрали почти 30 мешков мусора
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин
Жалоб пока не было
Это маршруты под номерами 7 и 8
Военные из Бурятии прибыли в Монголию на учение «Селенга-2021»
Раньше водители не всегда пропускали здесь детей
Находящихся на Байкальском тракте людей предупреждают о медведе
Дети бегали, подтягивались, отжимались и прыгали в длину
Выпускник специализированной школы мечтал стать поваром