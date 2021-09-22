У худрука Русского драмтеатра в Улан-Удэ родился первенец

Сергей Левицкий посвятил трогательный пост своему ребёнку



У Сергея Левицкого, художественного руководителя Русского драмтеатра имени Бестужева, родился первенец. О рождении сына худрук рассказал на своей странице в Facebook.



- Мы с Инессой Левицкой стали родителями. Это мой отцовский дебют. Ох... Мир, встречай, явился новый человек. Для меня это человек, включающий мир или перезагружающий его. И, Боже, кто бы знал (кроме нас с мамой), сколько препятствий и диких сложностей противостояло твоему появлению, сын... – пишет Левицкий в социальной сети.



С замечательным событием в семье его поздравляют множество людей.



Сергей Левицкий - лауреат государственной премии Бурятии, номинант на «Золотую маску-2021».



Выпускник Восточно-Сибирской Академии культуры и искусств (2008 г.) по специальности режиссёр театра, Московской режиссёрской магистратуры школы-студии МХАТ и ЦИМа при театрально-культурном центре имени Мейерхольда (2014 г.).



С 2009 года Сергей работал в Государственном русском драматическом театре имени Бестужева в качестве артиста.



В 2015 году Сергей Левицкий назначен художественным руководителем Русского драматического театра.



