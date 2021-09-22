Пожарные Бурятии победили в беге на 41-й этаж



18 сентября во Владивостоке в здании «Аквамарин» высотой более 150 метров впервые прошли соревнования пожарных по скоростному подъёму «Дальневосточная вертикаль».



Бурятию на состязаниях представили Дмитрий Луценко, Павел Иванов, Геннадий Богуш и Алексей Сутурин.



По итогам упорной борьбы лучший результат – 22 минуты 13 секунд – показали именно представители Бурятии.



Также золото в личном зачёте завоевал Дмитрий Луценко, поднявшийся на 41 этаж за 6 минут и 37 секунд.



- Бежать на 41-й этаж в полной амуниции сложно, мы ощутили полную нагрузку именно на самих соревнованиях. Готовиться команда начала буквально за две недели до отъезда, всего у нас было шесть тренировок. В период подготовки к соревнованиям не было возможности подняться так высоко из-за отсутствия в нашем регионе таких высотных зданий. Работали больше над техникой, поэтому разница в высоте ступеней не повлияла на итог выполнения норматива. Характерно, что при выполнении упражнения, примерно на половине пути открывается второе дыхание, поэтому после такой нагрузки смело можно приступить к тушению пожара, – поделился впечатлениями Дмитрий Луценко начальник отделения организации и подготовки пожарно-спасательного спорта отдела пожаротушения ГУ МЧС по Бурятии.





По информации ГУ МЧС по Бурятии

