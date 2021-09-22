 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 сентября

21 сентября

Популярное

Пожарные Бурятии победили в беге на 41-й этаж

Пожарные Бурятии победили в беге на 41-й этаж
Общество,  Фото:предоставлено ГУ МЧС по Бурятии
Чемпионам не помешало даже то, что в родной Бурятии таких высотных зданий нет 

18 сентября во Владивостоке в здании «Аквамарин» высотой более 150 метров впервые прошли соревнования пожарных по скоростному подъёму «Дальневосточная вертикаль».

Бурятию на состязаниях представили Дмитрий Луценко, Павел Иванов, Геннадий Богуш и Алексей Сутурин.

По итогам упорной борьбы лучший результат – 22 минуты 13 секунд – показали именно представители Бурятии.

Также золото в личном зачёте завоевал Дмитрий Луценко, поднявшийся на 41 этаж за 6 минут и 37 секунд.

- Бежать на 41-й этаж в полной амуниции сложно, мы ощутили полную нагрузку именно на самих соревнованиях. Готовиться команда начала буквально за две недели до отъезда, всего у нас было шесть тренировок. В период подготовки к соревнованиям не было возможности подняться так высоко из-за отсутствия в нашем регионе таких высотных зданий. Работали больше над техникой, поэтому разница в высоте ступеней не повлияла на итог выполнения норматива. Характерно, что при выполнении упражнения, примерно на половине пути открывается второе дыхание, поэтому после такой нагрузки смело можно приступить к тушению пожара, – поделился впечатлениями Дмитрий Луценко начальник отделения организации и подготовки пожарно-спасательного спорта отдела пожаротушения ГУ МЧС по Бурятии.


По информации ГУ МЧС по Бурятии 
пожарные пожарно-прикладной спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пожарные Бурятии победили в беге на 41-й этаж
Пожарные Бурятии победили в беге на 41-й этаж
Общество, 22.09.2021
Чемпион из Бурятии преодолел путь менее чем за семь минут
Бурятский борец отправится на чемпионат мира
Бурятский борец отправится на чемпионат мира
Общество, 22.09.2021
Состав сборной России по вольной борьбе определился на сборах в Сочи
В Иркутске организуют «Неформальные каникулы»
В Иркутске организуют «Неформальные каникулы»
Общество, 22.09.2021
Горожан пригласят на мастер-классы, лекции и занятия
В Забайкалье стартовал приём заявок на музыкальный фестиваль
В Забайкалье стартовал приём заявок на музыкальный фестиваль
Общество, 22.09.2021
В игре на инструментах посоревнуются учащиеся и преподаватели
В Бурятии сегодня будет прохладно
В Бурятии сегодня будет прохладно
Общество, 22.09.2021
На севере ожидаются сильные дожди
Улан-Удэ примет фестиваль музыки композиторов Бурятии
Улан-Удэ примет фестиваль музыки композиторов Бурятии
Общество, 21.09.2021
В программе прозвучит симфоническая, хоровая, вокальная и камерно-инструментальная музыка
В Забайкалье состоится чемпионат по спортивному туризму
В Забайкалье состоится чемпионат по спортивному туризму
Общество, 21.09.2021
Также будет проведено первенство региона
В Чите проведут чемпионат по полиатлону
В Чите проведут чемпионат по полиатлону
Общество, 21.09.2021
Также в столице Забайкалья пройдёт первенство края
В Туве праздник животноводов пройдёт 24 сентября
В Туве праздник животноводов пройдёт 24 сентября
Общество, 21.09.2021
Этот день в республике объявлен выходным
В Бурятии ветеран лесного хозяйства отметил 92-летие
В Бурятии ветеран лесного хозяйства отметил 92-летие
Общество, 21.09.2021
Михаил Шапкин проработал в отрасли 53 года
Скакуны Бурятии примут участие в скачках в Чите
Скакуны Бурятии примут участие в скачках в Чите
Общество, 21.09.2021
В столице Забайкалья разыграют кубок губернатора
Ангарчанку поздравили с 90-летним юбилеем
Ангарчанку поздравили с 90-летним юбилеем
Общество, 21.09.2021
Юбиляр много лет проработала в нефтехимической промышленности
В Санкт-Петербурге покажут бурятское буддийское искусство
В Санкт-Петербурге покажут бурятское буддийское искусство
Общество, 21.09.2021
Выставка посвящена творчеству Данзана и Нимацырен Дондоковых
В Аге состоится турнир по футболу памяти воина-интернационалиста
В Аге состоится турнир по футболу памяти воина-интернационалиста
Общество, 21.09.2021
В соревнованиях примут участие школьники округа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^