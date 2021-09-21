Счётная палата Бурятии вскрыла финансовые нарушения по школе

Результаты проверки аудиторов в новой школе в Нижних Тальцах оказались неутешительными
На коллегии Счётной палаты Бурятии аудитор доложила результаты проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на школу на 450 мест в Нижних Тальцах Заиграевского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», новая школа была открыта в этом году. С её появлением местные дети перестали учиться в три смены.
Школа была профинансирована в рамках национального проекта «Образование». За 2019-2020 годы финансирование составило 479,5 млн. руб. У аудиторов возник ряд претензий по поводу трат.
В результате проверки был выявлен ряд нарушений.
Так, принято фактически не выполненное устройство 6 324 метров потолочных плинтусов на сумму 1,1 млн рублей. Принята невыполненная установка пластиковых перегородок в санузлах на сумму почти 243 тыс.
Принята стоимость одной марки линолеума по стоимости другой, более дорогой. Завышение стоимости линолеума составляет 550 тыс, пришли к выводу аудиторы. Такая же проблема касается керамогранитной плитки (переплатили почти 699 тысяч). Кроме того, принята фактически невыполненная подготовка почвы для устройства обыкновенного газона – здесь речь идёт о сумме 3 млн.
Также принят фактически не выполненный на дату приёмки работ посев газона вручную.
- Гарантийное письмо подрядной организации либо иные пояснения не представлены. Работы по посеву газона начаты в 2021 году, не завершены. Вместо посева вручную выполняется гидропосев. Стоимость не выполненных работ посева газона вручную составляет 631,6 тыс. рублей, - отметили в Счётной палате республики.
Помимо этого, пришли к выводу аудиторы, принята стоимость битумной кровельной мастики, которая и вовсе не применялась при устройстве пароизоляции (сумма – 109 тысяч).
Замечания и дефекты
Наряду с этим, установлены:
- случаи истечения сроков действия предоставленных банковских гарантий, задержка оплаты выполненных работ заказчиком, просрочка графика исполнения работ контрагентами;
- значительное количество замечаний и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, отраженным в трёх актах осмотра и рекомендованных к устранению. Заказчик начал их устранение в ходе проведения контрольного мероприятия;
- признаки неэффективности (неэкономности) расходования бюджетных средств на сумму более 35 млн. руб. при сравнении расходов на устройство насыпи и иные дополнительные гидрозащитные меры (более 68 млн. руб.) с расходами на выкуп земельного участка на возвышенности (около 33 млн. руб.)».
Представление
Сообщается, что по результатам проверки Управлению капитального строительства правительства Бурятии направлено представление.
Оно включает в себя в том числе рекомендации по возврату бюджетных средств, выполнению генеральным подрядчиком работ, предоставлению информации с подтверждающими документами и материалами по сумме выявленных нарушений и замечаний, устранению генеральным подрядчиком выявленных замечаний и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, отражённых в актах осмотра выполненных работ, в т.ч. в рамках гарантийных обязательств, с предоставлением подтверждающей информации.
Счётная палата Бурятии вскрыла финансовые нарушения по школе
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