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Затонувшие на Байкале сети продолжают «фантомный промысел»

Затонувшие на Байкале сети продолжают «фантомный промысел»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стартовал второй этап экспедиции по изучению сетевого загрязнения Байкала

14 сентября в районе посёлка Листвянка в независимую научно-исследовательскую экспедицию по изучению сетевого загрязнения на Байкале в рамках проекта «Байкал без сетей» отправились учёные гидробиологи и гидрохимики из Института океанологии имени Ширшова РАН (ИО РАН), местные водолазы и дайверы, а также представители общественности.

Полевым организатором экспедиции выступил Александр Красовский, руководитель Иркутской региональной экологической общественной организации «Глубина ответственности» и автор идеи проекта «Байкал без сетей».

Проблема затонувших рыболовных сетей (оставленных, утерянных и иным образом брошенных орудий лова) обострена по всему миру. Затонувшие сети, опустившись на дно, продолжают так называемый «фантомный промысел»: в сети попадают и в результате гибнут обитатели подводного мира. Начинаются процессы гниения, которые приводят к развитию вредоносных водорослей, — спирогиры и цианобактерий, — которые отравляют воду. Таким образом, «фантомный промысел» наносит экономический и экологический ущерб.

На сегодня нет данных о загрязнении озера Байкал затонувшими рыболовными сетями, а также о последствиях, к которым такое загрязнение приводит. По словам водолазов и дайверов, мелководье Байкала — не исключение в контексте мировых проблем загрязнения водных объектов орудиями лова.

- Цель полевой части проекта «Байкал без сетей» – получение объективных данных о состоянии акватории озера Байкал на предмет замусоривания затонувшими рыболовными сетями, - отметили в фонде «Озеро Байкал».

Второй этап экспедиции пройдёт по местам наибольшего замусоривания, которые были выявлены в ходе первого этапа экспедиции, а также охватит север Байкала.

- Задачи второго этапа были несколько расширены по сравнению с первым. Помимо выявления мест скопления сетей, занесения этой информации на карту, а также их поднятия на поверхность и передачу в компетентные органы, отбора проб воды и биоматериалов с поверхности сетей для изучения на борту судна гидробиологами из ИО РАН и для отправки на изучение в лабораторию Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН, также будут выполнены исследования воды гиброхимиками ИО РАН и отобраны фрагменты затонувших сетей для направления их на токсикологические анализы в местную лабораторию, - сообщили также в фонде.

- После получения карты сетевого загрязнения, итоговых результатов от учёных, сопоставления данных с регуляторными мерами, мы будем рады озвучить свои выводы по проекту «Байкал без сетей, - добавили здесь.

Как сообщал «Байкал-Daily», первый этап экспедиции «Байкал без сетей» проходил с 25 июля по 5 августа. В рамках неё специалисты изучают, насколько Байкал загрязнён сетями. 

- Этот проект - комплекс мероприятий, включающих независимую экологическую исследовательскую кругобайкальскую экспедицию. В ходе экспедиции будут получены достоверные данные о загрязнении береговой линии озера Байкал затонувшими рыболовными сетями. Также состоится лабораторное исследование проб воды и сетей для выявления размера ущерба, оказываемого сетевым загрязнением экосистеме озера, - отмечали ранее организаторы.

«Ужасающая картина» - так охарактеризовал позже увиденное на дне Байкала Артур Мурзаханов, помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», участник экспедиции «Байкал без сетей». 

Старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников прокомментировал, какие бедствия происходят от сетей:

- Сеть, обрастая микроводорослями и цианобактериями, укрывает подобно одеялу всю донную экосиситему, сформировавшуюся на поверхности скального грунта, тем самым лишая её нормального контакта с окружающей средой (солнечным светом, потоками воды) и существенно ограничивая обменные процессы. В первую очередь страдают водоросли и губки, живущие на поверхности скалы. В ячеях сети запутывается рыба, рачки-амфиподы и начинают гнить, тем самым вызывая заморные явления в придонной зоне.

Байкал загрязнение

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