В республике ожидается резкое ухудшение погоды
«Бабье лето» в Бурятии подходит к концу. ГУ МЧС по Бурятии предупредило об ухудшении погоды.
Завтра, 21 сентября, в республике ожидается увеличение облачности, ночью местами, днем на большей части территории небольшие и умеренные дожди, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом. Местами ночью по южной половине, днем по северо-востоку возможны грозы. Утром по северной половине местами туман.
Ветер ночью восточный с переходом на северо-западный 5-10, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +5,+10, местами 0,-5, днем +9,+14, местами до +19.
В Улан-Удэ временами дождь. Ветер ночью восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +12,+14.
Бурятия распрощается с «бабьим летом»
Общество, Фото:
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