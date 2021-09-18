Житель Бурятии отсудил с фирмы 300 тысяч за травму на производстве

Полученная мужчиной травма относится к категории «тяжёлая»



Решением Закаменского районного суда частично удовлетворены исковые требования о взыскании компенсации морального вреда, причинённого несчастным случаем на производстве.



Оказалось, что мужчина, являясь работником местной организации, получил травму в результате взрыва баллона пропана. Травма по степени тяжести повреждения здоровья относится к категории «тяжёлая».



- При рассмотрении дела судом установлено, что причиной, вызвавшей несчастный случай, явилась неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в не обеспечении безопасности работников при эксплуатации оборудования, осуществлении технологического процесса, в не эффективном функционировании системы управления охраной труда, направленной на разработку защитных мероприятий на основе оценки опасности на рабочих местах, - сообщили в суде.



По закону работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. Также предусмотрено, что работодатель обязан возмещать вред, причинённый работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред.



Суд пришёл к выводу о том, что в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда - 300 000 руб.



Решение суда в законную силу не вступило.

