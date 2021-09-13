В Бурятии 82-летний лучник вошёл в топ-4 Этигэловских игр

В Иволгинском дацане прошли соревнования по национальным видам спорта
10 сентября в Иволгинском дацане в Бурятии состоялся «Этигэл Хамбо ламын найр» – праздник Хамбо-ламы Этигэлова. В рамках праздника прошли традиционные соревнования по бурятской национальной борьбе «Бухэ барилдаан», конным скачкам «Мори урилдаан», стрельбе из национального лука «Сур харбаан».
В турнире по национальной борьбе «Бухэ барилдаан» в весовой категории до 63 кг места распределились следующим образом:
1 место - Монтоев Алексей, Баргузинский дацан
2 место - Гармаев Евгений, Сартуул- Булагский дацан
3 место - Егоров Роман, дацан «Балдан Брэйбун»
4 место - Бадмаев Гончик, дацан «Балдан Брэйбун»
5 место - Раднаев Солбон, Цээжэ- Бургалтайский дацан
6 место - Цыренов Константин, Баргузинский дацан
7 место - Доржиев Майдар, Иволгинский дацан
8 место Мантатов Алексей, Усть-Ордынский дацан
Призёрами в весовой категории до 75 кг стали:
1 место - Раднаев Артём, Курумканский дацан
2 место - Гомбоев Баясхалан, Иволгинский дацан
3 место - Банзаракцаев Буянто, Сартуул-Булагский дацан
4 место - Банзаракцаев Бато-Жаргал, Сартуул- Булагский дацан
5 место - Упхоев Игорь, Усть-Ордынский дацан
6 место - Даржаа Айдын, Тыва
7 место - Очиров Баясхалан, Баргузинский дацан
8 место - Цыденов Лопсон, Тугнуйский дацан
В весовой категории свыше 75 кг Цыбик Максаров стал трёхкратным чемпионам Этигэловского турнира.
1 место - Максаров Цыбик, Агинский дацан
2 место - Санжиев Роман, дацан «Балдан Брэйбун»
3 место - Мункуев Тимур, Цээжэ- Бургултайский дацан
4 место - Эрдынеев Баясхалан, Зугалайский дацан
5 место - Санжеев Ринчин, Цээжэ-Бургултайский дацан
6 место - Омоктуев Баир, Иволгинский дацан
7 место - Жимбеев Баин, Кижингинский дацан
8 место - Дарижапов Марк, Курумканский дацан
По результатам соревнований по стрельбе из национального лука «Сур харбаан» у женщин победителями стали:
1 место - Харитонова Надежда, Хойморский дацан
2 место - Молонова Арюна, Агинский дацан
3 место - Пунсукова Алёна, Цугольский дацан
У мужчин лучшими стрелками были:
1 место - Жаргалов Балданжаб, Цугольский дацан
2 место - Батомункуев Балдандоржи, Цугольский дацан
3 место - Базардашиев Баир, Агинский дацан
4 место - Магаков Цырен-Доржи, Зугалайский дацан
5 место - Цыбикжапов Олег, Ацайский дацан
6 место - Гармаев Баирта, Агинский дацан
7 место - Цыденов Сокто, Агинский дацан
8 место - Дабаев Ким, Зугалайский дацан
Примечательно, что в стрельбе из лука почётное 4-е место занял старейший участник праздника Цырен-Доржи Магаков из Зугалайского дацан. Ему исполнилось 82 года, сообщает пресс-служба Иволгинского дацана.
Фоторепортаж о прошедшем празднике можно посмотреть здесь.
В Бурятии 82-летний лучник вошёл в топ-4 Этигэловских игр
Общество, Фото:
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