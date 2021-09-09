В Забайкалье стартует литературный праздник

Открытие «Забайкальской осени» состоится 10 сентября
Одно их самых ярких культурных событий Забайкалья – литературный праздник «Забайкальская осень» пройдёт в крае с 11 по 30 сентября.
В программе ежегодного литературного проекта «Забайкальская осень» множество мероприятий. Как сообщалось ранее, открытие праздника (16+) стартует в краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема 10 сентября в 16:00. Здесь же будут оглашены результаты губернаторской премии имени Михаила Вишнякова. В этот же день в 17:00 на площади Декабристов состоится молодёжный квартирник «Другое зрение» (16+) с элементами театрализации, а также экспонирование книжных выставок, продажа книжной продукции, работа литературных площадок для детей и взрослых, в том числе с участием забайкальских писателей.
Традиционный обучающий семинар для начинающих авторов «Подбирая слово к слову» (16+) пройдёт 11 сентября в библиотеке имени А.С. Пушкина, где мэтры забайкальской литературы проведут анализ и обсуждение рукописей молодых авторов.
12 сентября на Сухотино – любимом месте отдыха поэта и прозаика Михаила Вишнякова пройдут «Вишняковские чтения» (12+). Для гостей будет проведена литературно-музыкальная программа с элементами театрализации, чтением стихов и обсуждением творчества забайкальских авторов.
Онлайн-встреча в формате круглого стола с писательским сообществом (16+) состоится 13 сентября. Также в этот день пройдёт открытие литературной скамьи (12+) по адресу: улица Июньская, дом 6. На этот раз она будет посвящена писателю Олегу Димову.
В рамках программы фестиваля пройдут презентации произведений забайкальских авторов. 14 сентября в библиотеке имени Г.Р. Граубина будет представлен поэтический сборник Ники Виноградовой «Сверхновые» (16+), в обсуждении которого примут участие члены Союза молодых литераторов Забайкалья.
Литературный турнир для молодых и энергичных людей от 14 лет «Стенка на стенку» (12+) состоится 18 сентября в библиотеке имени А.С. Пушкина.
В мероприятиях фестиваля примут участие гости праздника – члены Союза писателей России и Союза молодых литераторов из Иркутска, Улан-Удэ, Благовещенска. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
В Забайкалье стартует литературный праздник
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Участие возможно в двух форматах
Открытие «Забайкальской осени» состоится 10 сентября
В Улан-Удэ воздух прогреется до +19
Свои работы представят три художницы Бурятии
Мероприятие призвано содействовать развитию и реабилитации людей с ОВЗ посредством физической культуры и спорта
В отдалённых населённых пунктах республики пройдут выездные концерты
Работы скульпторов выставки «SibWoodExpo» передадут городу
Желающие принять участие должны обратиться в службы сопровождения замещающих семей
Посетители мастер-классов учатся валять изделия из шерсти
Они расположены в залах ожидания, холле конкорса и кассовом зале
Выпуск молоди рыбы провели на Братском водохранилище
Также принято решение о старте проектных работ по строительству моста через реку Орлик
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало
Указ о награждении нагрудным знаком подписал глава республики
Шелеховчанка набрала 4981 очко