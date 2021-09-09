 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 сентября

08 сентября

Популярное

В Забайкалье стартует литературный праздник

В Забайкалье стартует литературный праздник
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытие «Забайкальской осени» состоится 10 сентября

Одно их самых ярких культурных событий Забайкалья – литературный праздник «Забайкальская осень» пройдёт в крае с 11 по 30 сентября.

В программе ежегодного литературного проекта «Забайкальская осень» множество мероприятий. Как сообщалось ранее, открытие праздника (16+) стартует в краевой филармонии имени О.Л. Лундстрема 10 сентября в 16:00. Здесь же будут оглашены результаты губернаторской премии имени Михаила Вишнякова. В этот же день в 17:00 на площади Декабристов состоится молодёжный квартирник «Другое зрение» (16+) с элементами театрализации, а также экспонирование книжных выставок, продажа книжной продукции, работа литературных площадок для детей и взрослых, в том числе с участием забайкальских писателей.

Традиционный обучающий семинар для начинающих авторов «Подбирая слово к слову» (16+) пройдёт 11 сентября в библиотеке имени А.С. Пушкина, где мэтры забайкальской литературы проведут анализ и обсуждение рукописей молодых авторов.

12 сентября на Сухотино – любимом месте отдыха поэта и прозаика Михаила Вишнякова пройдут «Вишняковские чтения» (12+). Для гостей будет проведена литературно-музыкальная программа с элементами театрализации, чтением стихов и обсуждением творчества забайкальских авторов.

Онлайн-встреча в формате круглого стола с писательским сообществом (16+) состоится 13 сентября. Также в этот день пройдёт открытие литературной скамьи (12+) по адресу: улица Июньская, дом 6. На этот раз она будет посвящена писателю Олегу Димову.

В рамках программы фестиваля пройдут презентации произведений забайкальских авторов. 14 сентября в библиотеке имени Г.Р. Граубина будет представлен поэтический сборник Ники Виноградовой «Сверхновые» (16+), в обсуждении которого примут участие члены Союза молодых литераторов Забайкалья.

Литературный турнир для молодых и энергичных людей от 14 лет «Стенка на стенку» (12+) состоится 18 сентября в библиотеке имени А.С. Пушкина.

В мероприятиях фестиваля примут участие гости праздника – члены Союза писателей России и Союза молодых литераторов из Иркутска, Улан-Удэ, Благовещенска. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Праздники литература библиотека Забайкальский край фестиваль Чита семинар презентация турнир

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалье примет фестиваль туристских клубов
Забайкалье примет фестиваль туристских клубов
Общество, 09.09.2021
Участие возможно в двух форматах
В Забайкалье стартует литературный праздник
В Забайкалье стартует литературный праздник
Общество, 09.09.2021
Открытие «Забайкальской осени» состоится 10 сентября
В Бурятии сегодня потеплеет
В Бурятии сегодня потеплеет
Общество, 09.09.2021
В Улан-Удэ воздух прогреется до +19
В Улан-Удэ откроется выставка цифрового искусства
В Улан-Удэ откроется выставка цифрового искусства
Общество, 08.09.2021
Свои работы представят три художницы Бурятии
В Забайкалье проведут фестиваль «Inclusive Fest»
В Забайкалье проведут фестиваль «Inclusive Fest»
Общество, 08.09.2021
Мероприятие призвано содействовать развитию и реабилитации людей с ОВЗ посредством физической культуры и спорта
Бурятия присоединится к всероссийской «Культурной субботе»
Бурятия присоединится к всероссийской «Культурной субботе»
Общество, 08.09.2021
В отдалённых населённых пунктах республики пройдут выездные концерты
Братск украсят деревянные славянские идолы
Братск украсят деревянные славянские идолы
Общество, 08.09.2021
Работы скульпторов выставки «SibWoodExpo» передадут городу
В Бурятии завершается приём заявок на конкурс приёмных семей
В Бурятии завершается приём заявок на конкурс приёмных семей
Общество, 08.09.2021
Желающие принять участие должны обратиться в службы сопровождения замещающих семей
В районах Забайкалья работает арт-площадка «Наследие Чингисхана»
В районах Забайкалья работает арт-площадка «Наследие Чингисхана»
Общество, 08.09.2021
Посетители мастер-классов учатся валять изделия из шерсти
На вокзале Улан-Удэ установлены скамейки с зарядкой для гаджетов
На вокзале Улан-Удэ установлены скамейки с зарядкой для гаджетов
Общество, 08.09.2021
Они расположены в залах ожидания, холле конкорса и кассовом зале
В Иркутской области выпустили 100000 мальков сазана
В Иркутской области выпустили 100000 мальков сазана
Общество, 08.09.2021
Выпуск молоди рыбы провели на Братском водохранилище
В райцентре Бурятии впервые за долгое время уложен асфальт
В райцентре Бурятии впервые за долгое время уложен асфальт
Общество, 08.09.2021
Также принято решение о старте проектных работ по строительству моста через реку Орлик
В Монголии произошло два землетрясения за один день
В Монголии произошло два землетрясения за один день
Общество, 08.09.2021
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало
В Бурятии наградят лидеров ТОС
В Бурятии наградят лидеров ТОС
Общество, 08.09.2021
Указ о награждении нагрудным знаком подписал глава республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^