Уровень Селенги продолжает снижаться
В Бурятии в зонах подтопления организованы противоэпидемические мероприятия.
- В воскресенье, 5 сентября, зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской заслушал доклады глав муниципалитетов об итогах работы за прошедшие сутки по предупреждению и ликвидации последствий паводков. В зонах подтопления продолжают работу спасатели, также проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Местных жителей прививают от дизентерии, сальмонеллеза, а также гепатита А. Помимо этого, проводится тестирование на коронавирус при заселении в пункты временного размещения.
В подтопленных посёлках продолжают работать аэромобильная группировка МЧС, спасатели и рабочие группы администраций совместно с добровольцами. Жителям доставляют воду и продукты.
Штаб ведёт круглосуточный мониторинг уровня воды в реках. В Селенге за сутки уровень воды понизился на 13 см и дошёл до отметки в 246 см. На пойме слой воды на утро 5 сентября составляет 16 см. По прогнозам Бурятского гидрометцентра, уровень Селенги продолжит снижаться в ближайшие сутки.
В Кяхтинском районе гидрологическая обстановка также улучшается. В Наушках на пойме осталось 120 см, в Усть-Кяхте – 137 см. В Селенгинском районе, в Новоселенгинске, наблюдается выход воды на пойму слоем 138 см.
В Кабанске уровень воды на пойме составил 89 см.
Как сообщал «Байкал-Daily», 2 сентября в Бурятии был введён режим ЧС регионального характера из-за паводка.
В Бурятии жителей зон подтопления прививают от инфекций
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