 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 сентября

04 сентября

03 сентября

Популярное

В Бурятии жителей зон подтопления прививают от инфекций

В Бурятии жителей зон подтопления прививают от инфекций
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Уровень Селенги продолжает снижаться

В Бурятии в зонах подтопления организованы противоэпидемические мероприятия.

- В воскресенье, 5 сентября, зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской заслушал доклады глав муниципалитетов об итогах работы за прошедшие сутки по предупреждению и ликвидации последствий паводков. В зонах подтопления продолжают работу спасатели, также проводятся противоэпидемические мероприятия, - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Местных жителей прививают от дизентерии, сальмонеллеза, а также гепатита А. Помимо этого, проводится тестирование на коронавирус при заселении в пункты временного размещения.

В подтопленных посёлках продолжают работать аэромобильная группировка МЧС, спасатели и рабочие группы администраций совместно с добровольцами. Жителям доставляют воду и продукты.

Штаб ведёт круглосуточный мониторинг уровня воды в реках. В Селенге за сутки уровень воды понизился на 13 см и дошёл до отметки в 246 см. На пойме слой воды на утро 5 сентября составляет 16 см. По прогнозам Бурятского гидрометцентра, уровень Селенги продолжит снижаться в ближайшие сутки.

В Кяхтинском районе гидрологическая обстановка также улучшается. В Наушках на пойме осталось 120 см, в Усть-Кяхте – 137 см. В Селенгинском районе, в Новоселенгинске, наблюдается выход воды на пойму слоем 138 см.

В Кабанске уровень воды на пойме составил 89 см.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 сентября в Бурятии был введён режим ЧС регионального характера из-за паводка.

подтопление паводок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Коронавирус унёс жизни ещё двух жителей Бурятии
Коронавирус унёс жизни ещё двух жителей Бурятии
Общество, 05.09.2021
Заболеваемость ковидом за сутки снизилась совсем ненамного
Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии собирается встать на лыжи
Двукратный чемпион Паралимпиады из Бурятии собирается встать на лыжи
Общество, 05.09.2021
Михаил Асташов вернулся в Россию с очень успешной для себя Паралимпиады в Токио
В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
В Бурятии по-прежнему нет лесных пожаров
Общество, 05.09.2021
Последний лесной пожар был ещё 1 сентября
В Бурятии по-осеннему холодно
В Бурятии по-осеннему холодно
Общество, 05.09.2021
Ожидается ветреная погода
Чёрные аисты улетели из Бурятии
Чёрные аисты улетели из Бурятии
Общество, 04.09.2021
«Осень наступила по-настоящему», - говорят защитники природы
В Бурятии ожидаются заморозки
В Бурятии ожидаются заморозки
Общество, 04.09.2021
Порывы холодного ветра будут достигать 18 м/с
За год алкоголь унёс жизни 129 жителей Бурятии
За год алкоголь унёс жизни 129 жителей Бурятии
Общество, 04.09.2021
За год жители Бурятии выпивают более 4,5 литров чистого этанола  
В центре Улан-Удэ появится современный квартал
В центре Улан-Удэ появится современный квартал
Общество, 04.09.2021
Глава Бурятии подвёл итоги работы на ВЭФ
В нацпарке в Бурятии позаботились о птицах
В нацпарке в Бурятии позаботились о птицах
Общество, 04.09.2021
В Тункинском нацпарке обустроили галечники и порхалища
Полиция ищет пропавшего жителя Бурятии
Полиция ищет пропавшего жителя Бурятии
Общество, 04.09.2021
Мужчина ушёл из дома и не вернулся в середине июня
Ещё 90 жителей Бурятии заболели COVID-19
Ещё 90 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, 04.09.2021
Общее число случаев заражения приближается к 57 тысячам 
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 04.09.2021
Сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 04.09.2021
Максимальная температура днём составит +16
В нацпарке Бурятии начался учёт водоплавающих птиц
В нацпарке Бурятии начался учёт водоплавающих птиц
Общество, 03.09.2021
Работы затрудняет значительный подъём воды
Забайкальцы могут выиграть призы, предложив творческие идеи
Забайкальцы могут выиграть призы, предложив творческие идеи
Общество, 03.09.2021
Авторы лучших проектов будут награждены путёвкой в лэнд-арт парк

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^