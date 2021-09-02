В Улан-Удэ задались вопросом о состоянии фонтана у Русского драмтеатра

Знаменитый фонтан находится в эксплуатации 12 лет



Улан-удэнец Дмитрий возмутился состоянием фонтана рядом с Русским драмтеатром. Его пост был опубликован 1 сентября в паблике online_buryatia.



- Популярное место, театр имени Бестужева - фонтан просто заброшен, не работает верхняя секция фонтана, не работает подсветка в вечернее время. Люди пытаются сделать фото, но уже нет той изюминки, тех разноцветностей и света этого фонтана. Фонари горят через раз, и их яркость неодинаковая (где-то ярко, где-то тусклее, где-то белый свет, где-то жёлтый). Такое ощущение, что через год-два здесь всё развалится. А ведь сюда приходит много близ живущих людей и туристы. А как замечательно после концерта или спектакля, выйдя из театра под впечатлением увиденного, подкрепить фееричностью и красотой фонтана. Положение спасают только цветы, - написал мужчина.



Как оказалось, фонтан стоит на балансе Русского драмтеатра.



- Фонтан, как и театральная площадь, стоят на балансе театра. И честно, для нас это обременительная ноша. На сегодня комплексный ремонт фонтана стоит около 2 млн рублей. Это непосильная для нас сумма, тем более в условиях пандемии, когда практически весь 2020 год мы не зарабатывали совсем, в начале 2021-го работали только пять месяцев и сейчас ещё не открыли театральный сезон, - сообщила «Байкал-Daily» директор Русского драматического театра Наталья Светозарова.



Директор учреждения добавила, что текущий ремонт, который они могут себе позволить, осуществляется.



- Например, было отремонтировано три насосных установки, заменено устройство плавного пуска насоса, проводится регулярная очистка чаш фонтана от отложений, мусора и грязи. Фонтан находится в эксплуатации уже 12 лет и, конечно, требует ремонта, мы делаем всё возможное, чтобы решить эту проблему, - заверила Наталья Светозарова.



Новое здание театра имени Бестужева открылось в 2009 году. При проектировании нового здания архитекторы старались учесть все пожелания труппы, режиссёра, дирекции театра и имеющийся опыт профессиональных российских и зарубежных театров.



Сердце театра – зрительный зал – рассчитан на 644 места. Глубина сцены театра – 30 метров, высота до колосников - 20 метров. Слева и справа площадки устроены огромные карманы для декораций.



Прилегающую к театру территорию украсил фонтан. Он, как дополнением к зданию, был изначально заложен в проекте архитекторами «Бурятгражданпроекта», а внутреннее наполнение выполнила фирма «Аквалюкс» (Иркутск). Водоизмещение фонтана – 400 куб.м. Высота струи в главной чаще – 8 м. Подсветка фонтана обеспечивается 300 фонариками.

