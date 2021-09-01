В Улан-Удэ Левый берег защищают от подтопления

В первую очередь была защищена объездная дорога под Селенгинским мостом
Как сообщал «Байкал-Daily», гидрологическая ситуация на реке Селенга в Улан-Удэ ухудшается. За сутки уровень воды поднялся сразу на 17 сантиметров и достиг 243 см. Река вышла на пойму.
Ежедневно утром и вечером на берегу Селенги проходит оперативный штаб по поводковой ситуации. В ночь с 31 августа на 1 сентября с 21:00 спецтехника комбината по благоустройству оперативно провела отсыпку низменных участков подтопляемых территорий Левобережья. Всего было использовано 400 кубометров грунта, сообщили в комбинате по благоустройству.
На участках работали пять тяжёлых самосвалов, два фронтальных погрузчика, экскаватор.
- В первую очередь была защищена объездная дорога под Селенгинским мостом. Далее работы продолжились на ул. Иркутская и Окинская, на 10-й и 11-й улицах в СНТ «20 лет Победы», - сообщили в комбинате по благоустройству.
Продолжается информирование жителей подтопляемых домов. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме.
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