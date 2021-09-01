Пенсионерам Бурятии выплатят по 10 тысяч до выборов

10 тысяч пенсионерам республики начнут выплачивать уже на днях



Единовременную выплату в 10 тысяч рублей пенсионеры должны получить до выборов в Госдуму, которые состоятся 17-19 сентября.



- Выплату пенсионеры в республике начнут получать уже со 2 сентября, - сообщили сегодня в пресс-службе ОПФР по Бурятии.



Разовую выплату получат все граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации и являющиеся на 31 августа 2021 года получателями всех видов пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом РФ. Это работающие и неработающие получатели страховых пенсий по старости, пенсионеры по инвалидности всех групп, получатели пенсий по случаю потери кормильца и государственных пенсий, в том числе социальных.



Никаких заявлений для выплат подавать не нужно.



Получателям пенсии через банки выплату произведут на расчётные счета уже 2 сентября.



Получателям пенсии через отделения связи «Почты России» 10 тысяч рублей начнут доставлять вместе с пенсией за сентябрь, начиная с 3 сентября.



В Бурятии единовременная выплата 10 тысяч рублей будет произведена 258 тыс пенсионерам. Из федерального бюджета на это выделено 2,6 млрд. рублей.



Отметим, также получат по 15 тысяч рублей получат все военнослужащие независимо от звания, включая военных курсантов, сотрудников правоохранительных органов и противопожарных служб.



