Последний лесной пожар был в воскресенье
В Бурятии на утро 1 сентября нет лесных пожаров. Не было обнаружено возгораний в лесах и за прошедшие сутки, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Таким образом, лесных пожаров нет третий день подряд. Последний был зафиксирован в воскресенье, 29 августа: тогда очаг в Северо-Байкальском районе потушили на площади меньше 1 га.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 1 сентября в России действует 108 лесных пожаров на площади 209 539 га. В лидерах по-прежнему Якутия и Иркутская область.
В Бурятии нет лесных пожаров
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