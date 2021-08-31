В Улан-Удэ оболгали завотделом наркодиспансера

Лариса Сансанова дала публичный ответ на недостоверную информацию



Заведующую отделом профилактики в республиканском наркологическом диспансере, медицинского психолога Ларису Сансанову оболгали. В связи с чем она обратилась через соцсети с публичным объяснением ситуации.



Накануне паблик Babr Mash опубликовал информацию о том, что главврач наркодиспансера в Бурятии якобы «придумал должность» для своей жены, сделав её заведующей отделением профилактики. Также в публикации говорилось, что якобы нарушение вскрыла проверка Росздравнадзора, после чего «главврач получил выговор, диспансер — штраф, а Сансанова — увольнение».



Лариса Сансанова опубликованную информацию назвала клеветой. По её словам, никаких увольнения, штрафа и выговора не было и нет.



- Во-первых, я по образованию не учитель, у меня нет такой квалификации. Во-вторых, пришла работать в наркологический диспансер в 2002 году в должности медицинского психолога, а не два года назад. За восемь лет до прихода моего супруга на должность главного врача, на тот момент мы не были с ним даже знакомы. В-третьих, проверка Росздравнадзора по Бурятии прошла осенью 2020 года. Решением Верховного суда республики в марте этого года нарушений не установлено, - пояснила Лариса Сансанова.



Она сообщила, что имеет высшее образование по специальности «преподаватель дошкольной педагогики и психологии» Бурятского государственного университета, а также прошла профессиональную переподготовку по специальности «медицинская (клиническая) психология» Научно-исследовательского психоневрологического института имени Бехтерева (Санкт-Петербург, ныне Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева). Это не является нарушением квалификационных требований, пояснила заведующая отделом.



Также она добавила, что прошла многочисленные повышения квалификации и имеет 1 квалификационную категорию.



- Отношение к медицине имею с 2002 года. Работала в стационарном отделении для подростков, затем в отделе профилактики. Психологическое консультирование пациентов не является правонарушением. За весь период работы не имела претензий, замечаний, - объяснила Лариса Сансанова.



Информацию, опубликованную в местных пабликах и Telegram-каналах, она назвала недостоверной и порочащей её профессиональный статус.



- Как психолог, хочу сказать, что такой агрессивный хейт вводит в заблуждение тысячи людей, повышает агрессию и негатив в обществе, не говоря уже, о чувствах моих близких и моих личных, - заключила специалист.



В комментариях многие поддержали Ларису Сансанову, высказывая слова благодарности за её труд:



«Ларису Баировну мы знаем давно и с глубоким уважением относимся к вам!»,

«Уважаемая Лариса Баировна. Вы высококлассный и специалист, и замечательный человек. Вы же понимаете, что написать такое мог только недалёкий человек, который в жизни ничего не смог добиться. Который и представления не имеет что свою карьеру можно сделать самому. Что авторитет можно заработать своим трудом»,

«Лариса Баировна, высококлассный специалист, отличный психолог, а также прекрасный человек. Добра вам и терпения в вашей нелёгкой работе, Лариса Баировна»,

«Лучшая! Замечательный специалист»,

«Я в шоке от «наших» местных так называемых пабликов!!!»,

«Сил вам и терпения».







