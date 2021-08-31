В Иркутской области ожидается пожароопасная погода

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Выезд в лес ограничен



Из-за жаркой сухой погоды на территории 28 районов Иркутской области с 30 августа по 2 сентября установится высокая пожароопасность лесов. Практически на всей территории региона классы пожарной опасности лесов поднимутся выше средних. Об этом сообщает Иркутской управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



- В связи с этим, для снижения риска лесных пожаров, вход и въезд в лесные массивы должен быть ограничен! Недопустимо разведение костров, сжигание отходов лесопиления и другие виды использования открытого огня, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Также в северных районах Иркутской области (на территории города Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского и Чунского районов, городов Усть-Илимска и Братска) продолжает действовать особый противопожарный режим, который подразумевает ужесточение ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и усиление профилактических мероприятий.

