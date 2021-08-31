Выезд в лес ограничен
Из-за жаркой сухой погоды на территории 28 районов Иркутской области с 30 августа по 2 сентября установится высокая пожароопасность лесов. Практически на всей территории региона классы пожарной опасности лесов поднимутся выше средних. Об этом сообщает Иркутской управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- В связи с этим, для снижения риска лесных пожаров, вход и въезд в лесные массивы должен быть ограничен! Недопустимо разведение костров, сжигание отходов лесопиления и другие виды использования открытого огня, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Также в северных районах Иркутской области (на территории города Бодайбо и Бодайбинского района, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Братского и Чунского районов, городов Усть-Илимска и Братска) продолжает действовать особый противопожарный режим, который подразумевает ужесточение ответственности за нарушение требований пожарной безопасности и усиление профилактических мероприятий.
В Иркутской области ожидается пожароопасная погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 31.08.2021
Писатель приедет на литературный праздник «Забайкальская осень»
Общество, 31.08.2021
В Улан-Удэ существенных осадков не обещают
Победителя наградят денежным призом в размере 10 тысяч рублей
«Manula Dance Fest» пройдёт в Чите впервые
Матчи группы «А» планируется провести осенью следующего года
В его рамках пройдут познавательные экскурсии
Команда Монголии заняла второе место
Спортсмен выступал в составе команды клуба «Явара-Нева»
Завершилась городская педагогическая конференция
Участники запишут на видео сказку о Байкале
Нахальные автомобилисты возмутили улан-удэнцев
Соревнования по спорту глухих проходили в Польше
Школьники республики успешно выступили в компетенции «Сетевое и системное администрирование»
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из села Хуртага
1 сентября ученики смогут бесплатно посетить выставки