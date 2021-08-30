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В улан-удэнском сквере построят сухой фонтан и велосипедную дорожку

В улан-удэнском сквере построят сухой фонтан и велосипедную дорожку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В столице Бурятии показали, как преобразят сквер «Зодчий»

В улан-удэнском сквере «Зодчий» появятся сухой фонтан, велосипедная дорожка и зелёные скульптуры. Сквер реконструируют в 2022 году на средства национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе мэрии.

- В ходе обсуждений архитекторы, общественники и местные жители внесли свои предложения и рекомендации, которые включены в обновлённый дизайн-проект. Горожане пожелали, чтобы в сквере обязательно оборудовали зону для тихого, семейного отдыха, без спортивных и детских площадок, - рассказал на брифинге архитектор по Октябрьскому району комитета по архитектуре и градостроительству Александр Батуев.


Одной из достопримечательностей сквера станет новый современный сухой фонтан. Это фонтан с водяными струями, но не имеющий открытого бассейна. Струи будут вырываться прямо из мостовой.

Также решено устроить велосипедную дорожку вдоль сквера и установить арт-объекты в виде зелёных скульптурных композиций.



Предполагается дополнительное озеленение, а площадки под цветочные клумбы будут использованы под места с элементами ландшафтного дизайна.

Также в сквере установят новые скамейки с навесом, как в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», и обновят остановочный пункт, который примыкает к «Зодчему».

Сквер «Зодчий» победил по итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий, набрав более 22 тысяч голосов. Также в следующем году планируют благоустроить территорию, прилегающую к Гостиным рядам и площади Революции.






сквер благоустройство

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