В улан-удэнском сквере построят сухой фонтан и велосипедную дорожку

- В ходе обсуждений архитекторы, общественники и местные жители внесли свои предложения и рекомендации, которые включены в обновлённый дизайн-проект. Горожане пожелали, чтобы в сквере обязательно оборудовали зону для тихого, семейного отдыха, без спортивных и детских площадок, - рассказал на брифинге архитектор по Октябрьскому району комитета по архитектуре и градостроительству Александр Батуев.





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Также решено устроить велосипедную дорожку вдоль сквера и установить арт-объекты в виде зелёных скульптурных композиций.









Предполагается дополнительное озеленение, а площадки под цветочные клумбы будут использованы под места с элементами ландшафтного дизайна.

Сквер «Зодчий» победил по итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий, набрав более 22 тысяч голосов. Также в следующем году планируют благоустроить территорию, прилегающую к Гостиным рядам и площади Революции.













В улан-удэнском сквере «Зодчий» появятся сухой фонтан, велосипедная дорожка и зелёные скульптуры. Сквер реконструируют в 2022 году на средства национального проекта «Жилье и городская среда», сообщили в пресс-службе мэрии.Одной из достопримечательностей сквера станет новый современный сухой фонтан. Это фонтан с водяными струями, но не имеющий открытого бассейна. Струи будут вырываться прямо из мостовой.Также в сквере установят новые скамейки с навесом, как в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой», и обновят остановочный пункт, который примыкает к «Зодчему».