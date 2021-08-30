 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 августа

29 августа

Популярное

ТНТ установил «патриотичный» турник в Улан-Удэ

ТНТ установил «патриотичный» турник в Улан-Удэ
Общество,  Фото:ТНТ
«Патриотичная» воркаут-площадка уже привлекла внимание местных жителей

На Центральном стадионе Бурятии появился физкультурно-артовый объект – «патриотичный» турник. Это спортивный снаряд, который одновременно служит первой буквой в слове «Патриот». Мини-площадка для воркаута установлена в преддверии старта показа второго сезона сериала «Патриот» (16+) на телеканале ТНТ.

«Патриотичная» воркаут-площадка уже привлекла внимание местных жителей, блогеров и журналистов. Возле турника фотографируются и делают посты в соцсетях, а в городских пабликах соцсетей появились призывы тренироваться на улице, пока погода позволяет.

По сюжету второго сезона сериала «Патриот» главный герой Саня Кучин возвращается в родной город на летние каникулы после года обучения в Академии ФСБ. Но возвращается не один, а с товарищем по учебе. Этот «товарищ» оказывается девушкой, которая по физическим характеристикам превосходит главного героя. Был один патриот – стало два патриота. Вдобавок, на плечи главного героя сваливаются заботы о магазине «Мечта», потому что хозяин магазина отъехал в больничку. Патриот остаётся за главного – в магазине, в семье и в городе.

Сериал стал хитом эфира ТНТ, и «Патриот» был продлён на второй сезон ещё до финала первого. Новые серии выйдут на ТНТ сегодня, 30 августа, в 21:00.
воркаут спорт телевидение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

ТНТ установил «патриотичный» турник в Улан-Удэ
ТНТ установил «патриотичный» турник в Улан-Удэ
Общество, 30.08.2021
«Патриотичная» воркаут-площадка уже привлекла внимание местных жителей
Жителю Бурятии запретили использовать опасную моторную лодку
Жителю Бурятии запретили использовать опасную моторную лодку
Общество, 30.08.2021
Судно не получило освидетельствования на годность к плаванию
Пользователей удивили бурятские цукаты из манго
Пользователей удивили бурятские цукаты из манго
Общество, 30.08.2021
«В Могсохоне манго, а в Кулькисоне, наверное, обезьяны», - шутят пользователи
В Бурятии за сутки 10 человек выздоровели от COVID-19
В Бурятии за сутки 10 человек выздоровели от COVID-19
Общество, 30.08.2021
COVID-19 по-прежнему идёт на спад медленно
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 30.08.2021
Днём по республике +22, +27, местами +16, +21
Бурятский лучник завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио
Бурятский лучник завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио
Общество, 29.08.2021
Баир Шигаев участвовал в смешанных соревнованиях вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой  
В Улан-Удэ возобновил работу оперштаб по контролю за уровнем воды в реках ⠀
В Улан-Удэ возобновил работу оперштаб по контролю за уровнем воды в реках ⠀
Общество, 29.08.2021
За выходные уровень воды в Селенге поднялся на 16 сантиметров
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2021
Общество, 29.08.2021
Предлагаем взглянуть на августовскую подборку фотографий Сергея Тарасенко
Большая вода пришла ещё в два населённых пункта Кяхтинского района Бурятии
Большая вода пришла ещё в два населённых пункта Кяхтинского района Бурятии
Общество, 29.08.2021
Населённым пунктам, находящимся ниже по течению реки, надо готовиться к подъёму уровня воды
В Бурятии спасатели эвакуировали женщину с пика Любви
В Бурятии спасатели эвакуировали женщину с пика Любви
Общество, 29.08.2021
Туристка не могла самостоятельно передвигаться
В Улан-Удэ завершился форум «Армия»
В Улан-Удэ завершился форум «Армия»
Общество, 29.08.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^