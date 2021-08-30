ТНТ установил «патриотичный» турник в Улан-Удэ

«Патриотичная» воркаут-площадка уже привлекла внимание местных жителей



На Центральном стадионе Бурятии появился физкультурно-артовый объект – «патриотичный» турник. Это спортивный снаряд, который одновременно служит первой буквой в слове «Патриот». Мини-площадка для воркаута установлена в преддверии старта показа второго сезона сериала «Патриот» (16+) на телеканале ТНТ.



«Патриотичная» воркаут-площадка уже привлекла внимание местных жителей, блогеров и журналистов. Возле турника фотографируются и делают посты в соцсетях, а в городских пабликах соцсетей появились призывы тренироваться на улице, пока погода позволяет.



По сюжету второго сезона сериала «Патриот» главный герой Саня Кучин возвращается в родной город на летние каникулы после года обучения в Академии ФСБ. Но возвращается не один, а с товарищем по учебе. Этот «товарищ» оказывается девушкой, которая по физическим характеристикам превосходит главного героя. Был один патриот – стало два патриота. Вдобавок, на плечи главного героя сваливаются заботы о магазине «Мечта», потому что хозяин магазина отъехал в больничку. Патриот остаётся за главного – в магазине, в семье и в городе.



Сериал стал хитом эфира ТНТ, и «Патриот» был продлён на второй сезон ещё до финала первого. Новые серии выйдут на ТНТ сегодня, 30 августа, в 21:00.

