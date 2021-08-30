 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 августа

29 августа

Популярное

Пользователей удивили бурятские цукаты из манго

Пользователей удивили бурятские цукаты из манго
Общество,  Фото:kizhinga_online
«В Могсохоне манго, а в Кулькисоне, наверное, обезьяны», - шутят пользователи

Одни жители республики в Сети шутят, другие не видят в производстве цукатов ничего необычного

Пользователи соцсетей удивились цукатам из манго, произведённым в Бурятии. Согласно надписи на упаковке, изготавливают необычный для Бурятии продукт в улусе Могсохон Кижингинского района. Фото упаковки товара появилось сначала в паблике kizhinga_online, затем - в ves_ulan_ude.

Многие жители республики шутят в комментариях под постом шутят.

«Молодцы, кижингинские. И пельмени, буузы, теперь манго»
«Оронгойские арбузы, кижингинские манго... Норм»
«В Могсохоне манго? А в Кулькисоне вообще, наверное, обезьяны».

Другие не нашли в таком ничего удивительного, ведь сырьё производитель не выращивает сам, а закупает:

«Что неожиданного в сушёном манго? Некоторые люди в домашних условиях сушат, там сложного ничего нет. А уж покупают и выращивают, понятно не у нас. Кстати, кто не пробовал, очень вкусно. В сушёном виде даже вкуснее. В поездку удобно брать с собой, не портятся»
«Производят цукаты в Кижинге, а закупают-то в странах, где растёт манго»
«Люди не видят разницы между производством готовой продукции и выращиванием сырья».

Также жители Бурятии призывают поддержать местного производителя и обещают: «Надо попробовать, куплю обязательно».




продукты питания

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

ТНТ установил «патриотичный» турник в Улан-Удэ
ТНТ установил «патриотичный» турник в Улан-Удэ
Общество, 30.08.2021
«Патриотичная» воркаут-площадка уже привлекла внимание местных жителей
Жителю Бурятии запретили использовать опасную моторную лодку
Жителю Бурятии запретили использовать опасную моторную лодку
Общество, 30.08.2021
Судно не получило освидетельствования на годность к плаванию
Пользователей удивили бурятские цукаты из манго
Пользователей удивили бурятские цукаты из манго
Общество, 30.08.2021
«В Могсохоне манго, а в Кулькисоне, наверное, обезьяны», - шутят пользователи
В Бурятии за сутки 10 человек выздоровели от COVID-19
В Бурятии за сутки 10 человек выздоровели от COVID-19
Общество, 30.08.2021
COVID-19 по-прежнему идёт на спад медленно
В Бурятии местами дожди
В Бурятии местами дожди
Общество, 30.08.2021
Днём по республике +22, +27, местами +16, +21
Бурятский лучник завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио
Бурятский лучник завоевал бронзу на Паралимпиаде в Токио
Общество, 29.08.2021
Баир Шигаев участвовал в смешанных соревнованиях вместе с лучницей из Якутии Степанидой Артахиновой  
В Улан-Удэ возобновил работу оперштаб по контролю за уровнем воды в реках ⠀
В Улан-Удэ возобновил работу оперштаб по контролю за уровнем воды в реках ⠀
Общество, 29.08.2021
За выходные уровень воды в Селенге поднялся на 16 сантиметров
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2021
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2021
Общество, 29.08.2021
Предлагаем взглянуть на августовскую подборку фотографий Сергея Тарасенко
Большая вода пришла ещё в два населённых пункта Кяхтинского района Бурятии
Большая вода пришла ещё в два населённых пункта Кяхтинского района Бурятии
Общество, 29.08.2021
Населённым пунктам, находящимся ниже по течению реки, надо готовиться к подъёму уровня воды
В Бурятии спасатели эвакуировали женщину с пика Любви
В Бурятии спасатели эвакуировали женщину с пика Любви
Общество, 29.08.2021
Туристка не могла самостоятельно передвигаться
В Улан-Удэ завершился форум «Армия»
В Улан-Удэ завершился форум «Армия»
Общество, 29.08.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^