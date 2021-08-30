«В Могсохоне манго, а в Кулькисоне, наверное, обезьяны», - шутят пользователи
Одни жители республики в Сети шутят, другие не видят в производстве цукатов ничего необычного
Пользователи соцсетей удивились цукатам из манго, произведённым в Бурятии. Согласно надписи на упаковке, изготавливают необычный для Бурятии продукт в улусе Могсохон Кижингинского района. Фото упаковки товара появилось сначала в паблике kizhinga_online, затем - в ves_ulan_ude.
Многие жители республики шутят в комментариях под постом шутят.
«Молодцы, кижингинские. И пельмени, буузы, теперь манго»
«Оронгойские арбузы, кижингинские манго... Норм»
«В Могсохоне манго? А в Кулькисоне вообще, наверное, обезьяны».
Другие не нашли в таком ничего удивительного, ведь сырьё производитель не выращивает сам, а закупает:
«Что неожиданного в сушёном манго? Некоторые люди в домашних условиях сушат, там сложного ничего нет. А уж покупают и выращивают, понятно не у нас. Кстати, кто не пробовал, очень вкусно. В сушёном виде даже вкуснее. В поездку удобно брать с собой, не портятся»
«Производят цукаты в Кижинге, а закупают-то в странах, где растёт манго»
«Люди не видят разницы между производством готовой продукции и выращиванием сырья».
Также жители Бурятии призывают поддержать местного производителя и обещают: «Надо попробовать, куплю обязательно».
Пользователей удивили бурятские цукаты из манго
Общество, Фото:
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«В Могсохоне манго, а в Кулькисоне, наверное, обезьяны», - шутят пользователи
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